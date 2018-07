‘Pop Corn - Festival del Corto’, stasera chiusura con la serata di premiazione

L ’ultima serata di festival si aprirà alle 21.30 con la proiezione di: “Il Dottore dei Pesci”, “Hassan in Wonderland”, “Stella 1”, “Creatures & Things”, “Maramandra” e “Grand Tour”. Alle ore 23.30 si terranno le premiazioni per “Miglior Corto d’Autore”, “Miglior corto Emergente” e “Premio del pubblico”

Porto Santo Stefano: Saranno i cortometraggi delle nuove promesse del cinema internazionale i protagonisti della serata di chiusura della seconda edizione di Pop Corn – Festival del Corto che si terrà domenica 29 luglio alle 21.30 a Porto Santo Stefano (piazzale dei Rioni, GR).

Al termine delle proiezioni, alle ore 23.30 si terranno le premiazioni del “Miglior Corto d’Autore”, che riceverà un premio di 1000 euro, del “Miglior Corto Emergente” che si aggiudicherà un riconoscimento di 300 euro, selezionati da una giuria specializzata. Sarà assegnato inoltre il “Premio del pubblico” che consiste nella consegna del Trofeo Pop Corn deciso da una Giuria Popolare composta da 25 giurati selezionati tra diverse età e professioni.

La rassegna è ideata da Francesca Castriconi, la quale ne cura la direzione artistica insieme ad Alice Coiro, prodotta dalla Pro Loco Porto Santo Stefano e realizzata grazie al contributo del Comune di Monte Argentario in collaborazione con l’associazione Argentario Art day. Il festival è in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno della società di produzione Lux Vide, Banca Tema e azienda florovivaistica Albiati.

La serata si aprirà alle ore 21.30 con la commedia “Il Dottore dei Pesci” di Susanna Della Sala che racconta le avventure di Luigi, il proprietario di quello che sembra essere un negozio di pesci. Un giorno, due produttori televisivi americani scoprono per caso lo strano negozio e incuriositi dall’attività lo invitano a partecipare al programma TV “I lavori più strani del mondo”. Si proseguirà con le proiezioni di “Hassan in Wonderland” di Ali Kareem Obaid cortometraggio drammatico sui bambini iracheni vittime della violenza; “Stella 1” di Roberto D'Ippolito e Gaia Bonsignore, che vede come protagonista la piccola Francesca Mattesini e l’attrice Cecilia Dazzi, una favola moderna che racconta di una bambina che sogna di fare l’astronauta mentre viaggia di nascosto a bordo del taxi di sua madre; “Creatures & Things” di Sam Fenton che parla di Ben, ragazzo solitario, costretto a uscire dalla sua routine quando sua sorella Emily lo invita alla sua festa di compleanno. E ancora: “Maramandra” di Lele Nucera che ci presenta Rocco, un ragazzino di 14 anni di etnia rom che vive con la famiglia in un paese della costa ionica della Calabria, costretto a crescere troppo in fretta. Ruota infine intorno al tema del viaggio e delle aspettative “Grand Tour” film d'esordio dell’olandese Floor Houwink Ten Cate, su una sedicenne che viaggia verso un'isola deserta per incontrare il primo grande amore della sua vita.

A giudicare i film in concorso la giuria composta da vari ospiti: dall’attore Alessandro Haber al regista Alessandro Capitani, il montatore Marco Spoletini, che ha recentemente lavorato al film “Dogman”, il costumista per film e serie tv Stefano Giovani, il giornalista e presidente di Cinemaitaliano.info Carlo Griseri, Manuela Rima di Rai Cinema e Ersilia Agnolucci, docente di storia dell’arte.

L’ingresso alle proiezioni è libero.

Info: durante il festival sono attive delle convenzioni con le strutture ricettive della zona.

Per informazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; sito web http://www.prolocomonteargentario.com/popcorn/;

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Instagram: @popcorn_festivaldelcorto