A Grofest si parla di fotografia di matrimonio con il talk di Marco Miglianti

Grosseto: Venerdì 27 luglio alle 21.30 nello spazio eventi del Cassero di Grosseto, per il festival di fotografia Grofest, organizzato dall’Associazione Culturale Grolab di Grosseto, si terrà un talk con ingresso gratuito sulla professione del fotografo di matrimonio o wedding photographer in inglese.



Ospite del palco di Grofest sarà il fotografo Marco Miglianti, che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti e che, insieme alla conduttrice Francesca Ciardello, racconterà questa professione così complessa e articolata: ritratto, still life, fashion, street e reportage, servono tante competenze per un unico lavoro.





Trovare il giusto stile per ogni coppia, gli album e la promozione per i fotografi: questi sono solo alcuni dei temi che i partecipanti affronteranno per capire come distinguersi, farsi notare e vincere la concorrenza.



Marco Miglianti, pluripremiato fotografo grossetano, da sempre parla poco e osserva molto: il suo linguaggio si è sviluppato in immagini e sono le foto che sa catturare, ama la vita, la gioia e la passione e lavora, come fotografo di matrimonio, in Toscana, in Italia e all’estero.



Fino a sabato 28 luglio - giorno in cui la prima edizione del festival Grofest, che ha già guadagnato molti riconoscimenti anche a livello nazionale, si concluderà – è possibile visionare le quattro mostre fotografiche presenti al Cassero di Grosseto (Alessandro Treggiari, Pianosolo; Patrizia Bonanzinga, Time Lag; Cinzia Canneri, Muta il Cielo e Paolo Castiglioni, Il Viaggio EXPO) e la mostra “Gian Paolo Barbieri. L’eleganza dello sguardo”, esposta a Clarisse Arte e creata appositamente per il festival, dalla curatrice Laura Serani: un’esperienza unica visibile solo a Grosseto.