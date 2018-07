'Ordine e disordine' la nuova mostra di Gian Carlo Carena a Massa Marittima

Massa Marittima: Da Pavia arriva nella cittadina toscana di Massa Marittima un pittore-architetto con un’anima ambientalista. Nella Galleria Spaziografico Gian Carlo Carena allestisce la sua personale "ORDINE E DISORDINE", una mostra che già dal titolo pone delle domande alle persone curiose, con una visione sostenibile del futuro.

"Se pensate all’ordine e al disordine in generale - scrive il curatore Gian Paolo Bonesini -, in questo caso dovrete limitare il

campo: Carena presenta quasi sempre l’ordine e il disordine sopra un tavolo.

A volte non è facile riconoscere questa base d’appoggio perché i suoi tavoli stilizzati sono coperti, oppure sono disegnati senza rispettare la prospettiva e per lui, che è anche architetto, questa è una scelta “imprecisa” che sembrerebbe contraddittoria… invece i tavoli diventano un elemento di grande forza rappresentativa: su di essi ha luogo l’azione e la narrazione, qui accadono fatti imprevisti, assolutamente diversi l’uno dall’altro nei significati.

Carena proviene da una scuola di pittura classica ma col tempo, dedicandosi sempre più all’attività espositiva, ha recuperato nuove visioni e messo insieme elementi figurativi e astratti tra loro in forte contrasto.

E’ da questo contrasto che nasce il suo ordine disordinato o, se vogliamo, il suo disordine ordinato.

A guardare nel profondo, però, la sua pittura, di forte impatto visivo ed espressivo, veicola messaggi innovativi.

Che cosa vogliono dire quelle presenze inaspettate sulla scena del quadro?

Carena non fa mistero di far parte del gruppo che pensa alla “decrescita felice” e allo “sviluppo sostenibile” come migliore soluzione ai problemi ambientali, demografici, economici e socio-politici della nostra società. Ed ecco allora la scelta di soggetti semplici, non artificiosi, che rimandano al contatto con la realtà.

Quando confessa che la sua predisposizione artistica lo porterebbe verso l’astratto, noi spettatori rimaniamo colpiti, ci chiediamo quanto può un ideale condurci su altre strade… qui è accaduto, il messaggio ha prevalso nella scelta compositiva. E così l’autore, anziché dedicarsi alle forme astratte, torna sulla terra con le sue narrazioni concrete e ironiche, oppure jazzistiche, come i titoli delle sue opere scelti tra le musiche di Paolo Conte, e anche tenere e illusorie con le citazioni dei Peanuts.

Che nasca da qui il rimando continuo tra un ordine razionale, voluto, e una forma che vuole uscire, andarsene per conto suo, chissà dove?"



La mostra INAUGURA venerdì 27 luglio alle ore 18.30 e rimane aperta fino al 4 agosto con orario 18.00/19.30 e 21.00/22.30.