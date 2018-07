A Jazz & Wine in Montalcino è il giorno delle atmosfere newyorkesi degli 'In Motion Beat'

Montalcino: A Jazz & Wine in Montalcino è il giorno delle atmosfere newyorkesi degli “In Motion Beat”. DOMANI sabato 21 luglio, il palcoscenico della Fortezza medievale, ospita la band che raggruppa musicisti di cinque diversi paesi e che porta in Europa il meglio del melting pot della Grande Mela, città dove vivono e lavorano da anni.

Un gruppo dal sound inconfondibile che racconta l’eterogeneo background culturale dei musicisti che lo compongono e che sono Eleni Arapoglou(vocals), Erin Bentlage (vocals), Daniel Rotem (saxophone), Mike Bono (guitar), Christian Li (piano), Luca Alemanno(bass), Roberto Giaquinto (drums).



Ritmo, melodia ed armonia vengono approcciati in un modo nuovo, non convenzionale, ma organico, con uno spirito compositivo e improvvisativo che va oltre le barriere di stili e generi. Un’esperienza tutta da vivere.



Gran finale del festival domenica 22 luglio con l’altra grande star internazionale di questa edizione. Alla Fortezza di Montalcino arriva Christian McBride's New Jawn.

McBride è uno dei musicisti più autorevoli e rispettati del mondo musicale contemporaneo. Vincitore di ben cinque Grammy Awards ha partecipato alla registrazione di più di 300 dischi di ogni genere.

Il suo contrabbasso è il pilastro su cui hanno poggiato gli equilibri di innumerevoli band. Con lui Josh Evans (trumpet), Marcus Strickland (saxophone) e Nasheet Waits (drums).



Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra l’azienda vinicolaBanfi,la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, e il Comune di Montalcino.