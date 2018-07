'Pierino e il lupo, qualche anno dopo…variazione sul tema' porta sul palco i giovani danzatori di Grosseto

Inizia a settembre l'attività di formazione nell'ambito della Stagione teatrale 2018/2019.



Grosseto: La stagione teatrale cittadina si arricchisce con l'attività di formazione degli allievi delle scuole di danza di Grosseto.

Comune e Fondazione Toscana Spettacolo hanno infatti ideato un progetto ad hoc per coinvolgere i giovani del territorio in un'iniziativa artistica dal titolo “Intorno a…..Pierino e il Lupo”, che prenderà il via a settembre.

Sarà coinvolto il coreografo Micha Van Hoecke e molti altri professionisti del mondo della danza come Luciana Savignano, Denis Ganio, Manuel Paruccini, Miki Matsuse, Yoko Wakabayashi e Viola Cecchini.

L'obiettivo è quello di dare agli allievi l’opportunità di lavorare con gli artisti della compagnia, diretti dal maestro Van Hoecke, mettendosi alla prova con importanti professionisti nel teatro della loro città.

Nell'ambito del progetto verranno svolti laboratori coreografici e incontri di formazione rivolti agli allievi delle scuole di danza per permettere loro di partecipare lo spettacolo in cartellone dal titolo “Pierino e il Lupo”.

I laboratori coreutici, saranno coordinati dall’associazione culturale Escargot e si propongono di creare momenti di aggregazione e comunicazione, di condivisione e scambio di idee, opinioni e competenze: stare insieme e imparare l’uno dall’altro, mettersi alla prova, capire i propri limiti e migliorarsi, formare il pubblico di domani.

Le sessioni laboratoriali si concluderanno con la partecipazione di alcuni allievi allo spettacolo “Pierino e il lupo, qualche anno dopo…variazione sul tema” che la compagnia, diretta dal maestro Micha Van Hoecke, metterà in scena il 4 novembre 2018 al teatro degli Industri all’interno della Stagione Teatrale 2018/2019.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: tel. 347/8040831, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sito del Comune di Grosseto (http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4392).