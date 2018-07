'In Maremma'. Ad Alberese la mostra del pittore fiorentino Mauro Mannelli

Alberese: Inaugurata, e sarà visitabile ancora fino al 19 agosto, la mostra di pittura dal titolo “In Maremma”.

Mauro Mannelli, noto pittore fiorentino ma anche assiduo frequentatore di questo angolo di Toscana, metterà in mostra diverse tra le sue opere più significative del suo peregrinare tra gli animali che punteggiano il Parco della Maremma e le vedute marine dove protagoniste sono le barche. Verrà anche presentato lo spettacolare dipinto dedicato al "gioco della rosa".



Si tratta di quadri ad olio, alcuni di grandi dimensioni, ma anche di piccoli ricordi maremmani sia ad olio che ad acquerello.

La pittura che viene proposta trova infatti i suoi valori e la sua poesia nel rapporto con la natura e con quanto di bello ci circonda ma, allo stesso tempo, proprio mediante questo forte legame con il territorio, si proietta nel futuro. Le opere di Mannelli sono infatti un invito a valorizzare e preservare, non solo sulla tela, la bellezza paesaggistica che costituisce elemento imprescindibile del nostro sviluppo.

La scelta della sede espositiva rimarca questo legame. Infatti la bellezza dei quadri fa da reciproco ornamento all'enogastronomia locale.

La mostra è dotata di una audioguida gratuita in italiano e in inglese per far conoscere meglio questa terra tramite gli occhi del pittore.