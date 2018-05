'Casa dei pesci' in mostra a Clarisse Arte fino a domenica 20 maggio

Campagne di crowdfunding e cene pe raccogliere fondi con cui sostenere il progetto.



Grosseto: Continua fino a domenica 20 maggio a Clarisse Arte la mostra dei bozzetti in gesso delle opere da realizzare per il progetto “Casa dei pesci” e delle fotografie in formato 140x100 delle opere già realizzate e messe a mare. È un progetto nato nel 2015 per iniziativa dell'associazione La casa dei pesci con la partecipazione della Regione Toscana, della Provincia, del Comune di Grosseto e di altri Comuni del litorale,

con l'obiettivo del ripopolamento ittico nelle acque antistanti la costa maremmana: nel corso del 2018, infatti, saranno messi a mare 20 blocchi dissuasori di marmo grezzo per impedire la pesca a strascico illegale. Alcuni dei bozzetti in mostra sono stati realizzati dagli artisti stessi, altri dai ragazzi del liceo artistico di Grosseto sotto la supervisione degli insegnanti Annarita Frate, Antonella de Felice, Claudia Ciccarelli e Stefano Corti. Le foto delle opere invece sono del fotografo Carlo Bonazza. «L’idea della mostra – spiegano i promotori – è nata per far conoscere concretamente quali opere sono state ideate e da quali artisti, ma anche per far vedere le foto di quelle opere che invece sono già a mare e possono essere viste solo sott’acqua o in foto. Oltre ai bozzetti e alle foto delle opere, sono già pronte alcune delle nuove sculture da mettere a mare per tutelare una parte ancora più ampia del tratto di costa maremmana e per arricchire il museo sottomarino di sculture. Scultura dopo scultura il museo sottomarino non è più solo un sogno ma sta diventando realtà: una realtà che potrà rappresentare anche una promozione per la Maremma».

Gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione dei nuovi blocchi sono Massimo Catalani, Giorgio Butini, Massimo Lippi ed Emily Young (già attivi nel primo ciclo), Ulisse Ziveri Arcozzi, il britannico John Cass, la giovane scultrice tarantina Aurora Avvantaggiato, l'austriaco Johannes Goelles e Lea Monetti. L'obiettivo dell'associazione La casa dei pesci è mettere a mare alcuni di questi blocchi già entro giugno. Ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti: è possibile contribuire attraverso la campagna di crowdfunding su Eppela (www.eppela.com/lacasadeipesci/) o partecipare a una delle cene di raccolta fondi organizzate insieme ad alcuni ristoratori grossetani. La prossima è domenica 20 maggio al ristorante Artidoro di Giovanni Angeletti: in tavola il pesce offerto da Paolo il pescatore, un menù degustazione preparato dallo chef e vini Vermentino e Ansonica offerti dalla cantina Santa Lucia e presentati dal titolare Luca Scotto.

(Info e prenotazioni:, 40 posti a disposizione, 40 euro a persona, metà dei quali saranno devoluti alla Casa dei pesci per la messa a mare dei prossimi 20 blocchi).