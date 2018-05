Toscana sul podio di BimbOil

Dodici Regioni, 246 classi per un totale di 4515 bambini coinvolti.

La II A dell’Istituto Statale “Umberto I” di Pitigliano si aggiudica il secondo posto nel Premio promosso dalle Città dell’Olio.



Pitigliano: La Toscana conquista la medaglia d’argento del Premio Nazionale BimbOil 2017-2018, il progetto di educazione alimentare promosso dalle Città dell’Olio. Un riconoscimento prestigioso che va all’elaborato della classe II A dell’Istituto Statale “Umberto I” di Pitigliano che ha ottenuto il voto unanime della giuria. “Un risultato che ci riempie d’orgoglio - ha commentato il sindaco Giovanni Gentili -- soprattutto perché attraverso questa meravigliosa esperienza i nostri bambini hanno potuto conoscere meglio il nostro patrimonio olivicolo e raccontarlo in modo originale, divertendosi. La città è pronta a premiarli per l’impegno che insieme alle loro insegnanti hanno messo in un progetto in cui crediamo molto per il suo alto valore educativo”.

“Come Città dell’Olio della Toscana vogliamo complimentarci con i bambini che hanno partecipato al progetto - ha dichiarato Marcello Bonechi coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Toscana - il loro entusiasmo è stato contagioso e ci spinge ad investire sempre di più in iniziative come queste che hanno il merito di utilizzare strumenti innovativi e la dimensione del gioco per diffondere la cultura dell’olio”.



I numeri del progetto. Quest’anno BimbOil ha avuto come tema il paesaggio olivicolo ed il turismo sostenibile come Patrimonio indissolubile dell’Umanità, in sintonia con l’istituzione della Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi e con l’elezione, da parte dell’ONU, del 2017 ad anno Internazionale del Turismo sostenibile. Il progetto ha interessato 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Hanno partecipato al Concorso 246 classi per un totale di 4.515 bambini coinvolti. I bambini sono stati protagonisti di un viaggio alla scoperta dell’olio extravergine a partire dalla storia millenaria degli oliveti da cui nasce, attraverso laboratori e la creazione di elaborati, i migliori dei quali, sono stati premiati dalla giuria del concorso. Le classi partecipanti hanno realizzato un mazzo di carte che attraverso un percorso-itinerario, aveva lo scopo di far scoprire a potenziali visitatori le peculiarità del territorio di provenienza in relazione alla cultura dell’olio. Ogni card, idealmente collegata ad un luogo del territorio conosciuto dalla classe, ha raccontato con illustrazioni e brevi testi, aspetti peculiari come la tipologia di olivo coltivato e i suoi frutti, i mestieri dell’olio praticati in zona, i tipi di lavorazioni e architetture esistenti in loco, la gastronomia regionale, figure e leggende particolari sempre relative all’olio e al territorio.