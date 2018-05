Doppio appuntamento con le 'Donne di Magliano'

Magliano in Toscana: Il coro femminile di musica popolare diretto da Carla Baldini "Le Donne di Magliano" organizza nella settimana due significativi eventi.

Domani mercoledì 9 maggio a Montiano Le Donne di Magliano propongono "Vieni a cantare con noi", una prova aperta dedicata a chi avrebbe piacere di prendere parte all'attività del coro. Non ci sono limiti di età e non sono richieste esperienze precedenti o specifiche conoscenze musicali, basta avere una voce intonata e voglia di cantare.

Le prove del coro si tengono ogni mercoledì sera dalle 20 alle 22 e consistono in un riscaldamento-allenamento vocale e nello studio del repertorio (tradizione popolare toscana e delle altre regioni italiane, composizioni originali delle Donne di Magliano). L'appuntamento per le aspiranti coriste è per le 20 presso la sede sociale del coro, alla fine del paese di Montiano, in località Scalabrelli.

Venerdì 11 maggio sempre alle ore 20 Le Donne di Magliano festeggeranno l'uscita del loro primo disco, intitolato "Donne che cantano le Donne", con una Cena-concerto in programma al Ristorante "Da Carla al Poderone” di Montiano.

La serata comincerà con un una classica cena toscana (antipasti toscani, tortelli maremmani al sugo di carne, tagliatelle ai carciofi, rollè di pollo ripieno con contorno, dolci fatti in casa, acqua e vino) e poi proseguirà con l'esibizione dal vivo del coro, accompagnato dai musicisti Alessandro Camaiti alla chitarra e Andrea Frosolini al violino.

Le Donne di Magliano presenteranno alcuni canti tratti da "Donne che cantano le Donne", album che presenta una galleria di ritratti femminili in terra di Maremma; alcuni ritratti fanno parte del repertorio popolare toscano, altri sono composizioni originali delle Donne di Magliano (con la musica di Carla Baldini e le parole di Cristiana Milaneschi).

Il disco "Donne che cantano le Donne", uscito a fine gennaio per Believe Music, è impreziosito dagli autorevoli contributi di David Riondino, Pamela Villoresi (voci narranti), Maurizio Geri (voce, chitarra) e Riccardo Tesi (organetto).

Il disco ha riscosso da subito un grande successo di pubblico e di critica, che ha colto di sorpresa le stesse Donne di Magliano. Il video promo del disco, con il capolavoro di Odoardo Spadaro "Il valzer della povera gente", interpretato dalle Donne di Magliano insieme a Pamela Villoresi, è stato presentato sul canale Tv de La Repubblica; il disco è stato recensito in termini entusiastici sulla stampa nazionale (La Repubblica, Il Manifesto, Il Tirreno) e sulle riviste specializzate, come Rumore, SpazioRock, Rockerilla, Vinile… ed è tuttora in programmazione in più di 100 radio. Le Donne di Magliano lo hanno presentato dal vivo su Tv2000.

Il cd "fisico" è arrivato alla terza ristampa ed è in vendita sul mercato italiano (Mondadori Store, La Feltrinelli, Amazon …) e internazionale (negli U.S.A. ed in Canada su Ebay e Best Buy, in Australia su Wowhd, in Russia su Yandex, ecc.).

Il consenso ottenuto da "Donne che cantano le Donne" premia un lavoro di registrazione di dieci mesi, realizzato in alta definizione DXD da Luca Giannerini (ingegnere del suono di Gino Paoli) nella "stanza della musica" della storica Fattoria La Capitana di Magliano in Toscana.



Per informazioni sulla Prova aperta e sulla Cena-concerto, contattare i seguenti numeri telefonici: Letizia 335 705.2083, Sabrina 339 115.8474, Luciana 333 795.0244.