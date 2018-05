'Cosmo' sul palco del Follonica Summer Festival

L'artista si esibirà il 20 Agosto in un suggestivo live dalle sonorità electro-indie “Cosmotronic”.



Follonica: Dopo aver fatto ballare i principali club di tutta Italia, registrando sold out e raddoppi, arriva al Follonica Summer Festival la sonorità electro-indie dell’artista Cosmo, che si esibirà il 20 agosto sul palcoscenico del Parco Centrale.

La programmazione del Follonica Summer Festival è in dirittura d’arrivo e continua a lanciare sorprese e grandi ospiti. Dopo i recenti annunci di Gianna Nannini e del Musical Jesus Christ Superstar – con Ted Neely – arriva il particolarissimo show di Cosmo, un artista innovativo che ha fatto parlare di sé in Italia e in Europa.



Il suo nuovo singolo “Quando ho incontrato te” è tra i brani più trasmessi in radio al momento, il suo stile inconfondibile, un ibrido che dal genere indie pop ha virato verso sonorità decisamente più elettroniche, ha ispirato anche il nome del tour Cosmotronic, che oltre le tappe italiane ha infiammato le folle di Londra, Parigi e Berlino.



Il Follonica Summer Festival, protagonista dell’estate toscana dall’11 al 21 agosto 2018, continua a puntare su un’offerta artistica all’insegna della varietà e della qualità.



#Sempremeglio è l’hashtag di quest’anno ma anche l’atteggiamento positivo e motore del Festival: dal direttore artistico Paolo Ruffini, al Comune della Città di Follonica, all’Agenzia Non c’è Problema, che cura la produzione di questo progetto, guidato da Valerio Gronchi.



Quello di Cosmo è uno show particolarissimo, considerato tra i più suggestivi eventi live dell’anno, enfatizzato da un set up di luci e sonorità che creano un’ambientazione onirica che permette al pubblico di perdersi nel flusso delle tracce di Cosmotronic.



Sono questi, fino ad ora, i protagonisti del Follonica Summer Festival 2018: Jesus Chist Superstar con Ted Neely (11 agosto), la rivelazione musicale dell’anno Coez (12 agosto), la grande artista italiana Gianna Nannini (13 agosto), il musical Grease della Compagnia della Rancia (15 agosto), l’evento Rock FollSonica Big Night - a ingresso gratuito (16 agosto), il carismatico cantautore Caparezza (17 agosto), lo Show Made in Internet (con Favij, i Mates e LaSabri) che registra sold out in tutta Italia, le sonorità electro-indie di Cosmo (20 agosto).



A breve saranno resi noti gli altri ospiti che accenderanno le notti d’estate del Follonica Summer Festival – dall’11 al 21 agosto nella splendida location del Parco Centrale.