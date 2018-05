'Teatro della scuola', in scena oltre 1000 bambini e studenti

Torna la Rassegna che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado di Grosseto e della provincia



Grosseto: Torna la Rassegna del Teatro della Scuola, promossa e organizzata dal Liceo Rosmini con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grosseto. Giunta alla ventunesima edizione la manifestazione coinvolge alunni e studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, del capoluogo e della provincia.



Per un totale di oltre 1000 tra bambini e ragazzi d'età compresa tra i 3 e i 18 anni che si alterneranno sul palco, mentre 3900 sono i ragazzi coinvolti tra il pubblico e le giurie. I primi spettacoli sono in programma lunedì 7 maggio nella sala Friuli, la mattina e il pomeriggio; le rappresentazioni proseguiranno fino al 15 maggio per un totale di 26 messe in scena.

Il Teatro della scuola propone laboratori teatrali scolastici, integrando il lavoro dei docenti e supportandoli con la presenza di esperti di teatro che collaborano dall’interno e forniscono quella professionalità alternativa preziosa per aumentare l’interesse degli studenti e facilitare la costruzione di gruppi e la coesione culturale. Inoltre da alcuni anni vengono realizzati laboratori extrascolastici, finalizzati a prolungare i tempi di coinvolgimento dei ragazzi.