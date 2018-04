Un week-end con delitto a Roccastrada

Roccastrada: Sulle colline dell'alta Maremma, a Roccastrada, nel Ristorante Il Canto del Gusto dello splendido Resort La Melosa, sabato 5 maggio alle ore 20:00, appuntamento in giallo con "Intrigo internazionale", una nuova cena con delitto con testo e regia della scrittrice Paola Alberti. In scena Sherlock, alias Franco De Rossi, investigatore dalla battuta travolgente e la Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), specializzata in teatro “giallo” interattivo, nota ormai ben oltre i confini della Toscana.

E per chi volesse trasformare un'originale cena-spettacolo in un indimenticabile week-end maremmano la Melosa Resort con Spa e piscina ha una proposta: cena con delitto-pernottamento-prima colazione tutto incluso, ad un prezzo decisamente conveniente.