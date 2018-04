Parte da Paganico la prima tappa dell’Eroica per under 23

Eventi fino al 1° Maggio con “Paganico in.. 3T”

Paganico: Parte domani, da Paganico, la prima tappa di “Toscana Terra di ciclismo – Eroica” riservata agli under 23. Il ritrovo per le squadre partecipanti è alle 10.30 in Piazza della Vittoria, con partenza ufficiale alle 12.00 e arrivo previsto per le 15.40 al Municipio di Cinigiano, in via Roma. Il percorso attraverserà i comuni di Civitella Paganico, Roccastrada, Campagnatico e Cinigiano per un totale di 146 chilometri. Per info e dettagli sulla tappa: www.eroicaunder23.it

«Per noi è molto importante – commenta il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi - ospitare per il secondo anno consecutivo la celebre corsa dell’Eroica, che vede la partecipazione di 24 squadre provenienti da varie del mondo tra cui Russia, Svizzera, Gran Bretagna, Austria, Repubblica Ceca, Monaco e Francia. Il nostro obiettivo è quello di creare un circuito permanente dell’Eroica che possa inserirsi in un contesto più ampio. Obiettivo a cui dobbiamo lavorare tutti insieme, comuni, associazioni e attività. L’appuntamento con l’Eroica – continua Alessandra Biondi – si inserisce all’interno di un cartellone unico di eventi dal titolo “Paganico in.. 3T” che vede la collaborazione tra Proloco di Paganico e Comune: una serie di iniziative all’insegna dello sport che hanno lo scopo di promuovere il territorio nei suoi aspetti più rilevanti. Ci auguriamo di offrire a tutti dei giorni piacevoli a contatto con lo sport e la bellezza del nostro territorio».

Domenica 29 aprile, ci saranno camminate e percorsi in bici per piccoli e grandi, con punti ristoro a base di prodotti tipici locali, in collaborazione con il Rione Porta Senese. Partenza per i percorsi alle 9.30 da Piazza della Vittoria, Paganico; 12.30 aperitivo e pranzo presso il Parco comunale. Lunedì 30, ci sarà “La Baccellata” con i canti popolari del Primo Maggio in collaborazione con il Rione Centro. Ore 20:00 cena presso il Parco Comunale; ore 21:00 musica e canti popolari con “I briganti di maremma”. Il Primo Maggio si svolgerà la VII edizione della “CENTOCHILOMETRI DELLA GRANOCCHIA”, corsa cicloturista per tutti gli amanti delle due ruote organizzata dall’associazione Valdombrone in collaborazione con la Proloco di Paganico. La partenza alla francese è prevista dalle 7.00 alle 9.00 presso via dei Mandorli a Paganico. Per info e dettagli del percorso: www.valdombrone.com



