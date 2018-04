'Jesus Christ Superstar' ad Orbetello con la Compagnia Operalive

Orbetello: Lunedì 30 aprile alle ore 21:00, ad Orbetello sul sagrato del Duomo, la Compagnia Operalive si esibirà nello spettacolo Jesus Christ Superstar, uno spettacolo musicale che coinvolgerà anche ragazzi affetti da disturbi autistici.

"L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Orbetello - spiega l'Assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Piccini -, si presenta come evento di chiusura del mese sulla sensibilizzazione sull’autismo ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Iron Mamme di Grosseto, associazione di famiglie con figli affetti da disturbo autistico, che lavora a stretto contatto con l’Associazione Operative presieduta dal Dott. Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile in servizio presso UFSMIA Zona Amiata Grossetana nonché Responsabile della Rete Clinica della ASL Toscana sudest.

Durante la serata sarà avviato anche un momento di riflessione con la partecipazione dei genitori e dei ragazzi.

La rappresentazione musicale vuole significare un nuovo modo di affrontare il problema: promozione della salute passa anche dalla promozione degli interessi e dei talenti delle persone.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare all’evento gratuito e a riflettere sulla portata del problema che non è un mero problema di salute ma coinvolge tutti gli aspetti della vita di una famiglia, condizionando, spesso anche pesantemente, ogni momento della vita quotidiana.

Ringraziamo - conclude Chiara Piccini - gli Istituti Comprensivi e la Parrocchia di Orbetello per la collaborazione offerta all’associazione".