'Lo scettro del re e i piccoli principi di Spoleto'

Grosseto: "Lo scettro del re e i piccoli principi di Spoleto" è il titolo della conferenza che l'Associazione Archeologica Maremmana propone per sabato 29 aprile presso la Sala Clarisse di Via Vinzaglio a Grosseto, alle 16:00.

Relatore l'Archeologo e ricercatore dell'Università di Freiburg Joachim Weidig.

La necropoli preromana di Spoleto, Piazza d'Armi presenta una delle più straordinarie scoperte archeologiche degli ultimi tempi in Umbria. Accanto ad un primo nucleo di tombe a circolo di pietra risalenti alla fine VIII-prima metà VII sec.a.C. sono state trovate sepolture principesche appartenenti ad una seconda fase (seconda metà VII sec.a.C.) riservate a un nucleo familiare che comprendeva anche tombe infantili con corredi funerari notevoli, che dimostrano l'eredità del potere politico, militare e religioso. L'intervento sarà incentrato sulla figura del re, connotato da ben quattro scettri e sulla simbologia del potere religioso.



Joachim Weidig, ricercatore archeologo presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg, specializzato in archeologia del mondo italico, ha lavorato per anni in Abruzzo, Umbria e attualmente nelle Marche. Ha curato insieme con Astra-onlus la mostra sulle tombe orientalizzanti di Piazza d'Armi al Museo Archeologico di Spoleto e la nuova esposizione al Museo Comunale di Belmonte Piceno.