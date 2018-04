'L'aperitivo parla Inglese' con Binnie Degli Innocenti

di Francesca Carpenetti



Grosseto: Giovedì 19 aprile ritorna l'ormai consueto incontro L'aperitivo parla Inglese, appuntamento che Richard Harris e La Maremma delle Idee organizzano per offrire un'occasione di stare insieme a Grosseto tra chi è inglese e chi parla inglese. Questo momento di relazione informale che si svolge ogni settimana al caffè Olimpico si arricchirà di una presenza speciale, Binnie Degli Innocenti, una donna che porterà la sua testimonianza per conto di Women Wage Peace.

Women Wage Peace è un ampio movimento di base, il più grande esistente nel paese di Israele, fondato nell'estate del 2014 a seguito dell'operazione Protective Edge(guerra di Gaza).

Il movimento ha decine di membri israeliano-palestinesi, quindi è espressione della destra, della sinistra e del centro dello spettro politico del paese, di ebrei e arabi, religiosi e laici, abitanti dei centri più importanti come provenienti dalla periferia, donne dei kibbutzim e degli insediamenti. Tutti gli appartenenti al movimento, nonostante le diversità di base, sono uniti in un intento: la richiesta di un accordo non violento e reciprocamente vincolante, cioè bilateralmente accettabile e gradito ad entrambe le parti in conflitto.

In questa occasione quindi anche a Grosseto, grazie all'appuntamento dell'Aperitivo parla Inglese, ci sarà modo di parlare e ampliare la propria conoscenza su questa tematica così delicata e importante, direttamente grazie alla testimonianza di una protagonista attiva. Ma sempre in modo sereno e comunicativo , che è il leitmotiv degli eventi organizzati da La Maremma delle Idee, incontrarsi per favorire e condividere idee, interessi, spunti di analisi.

“E importante dare un forte segnale di sostegno a noi tutti“ spiega Binne Degli Innocenti” e contribuire all'azione di queste donne che organizzano un movimento popolare di pace, e che sta sempre più guadagnando forza per promuovere l'armonia tra Israele e Palestina“.

“Noi” continua l'esponente di Women Wage Peace” chiediamo a tutte le donne israeliane e palestinesi di esprimere la loro opposizione alla violenza, al terrore e alla perdite delle vite, e di manifestare la loro fede nelle speranza, nella pace e nell'accordo politico”. Appuntamento in Inglese, quindi, per dialogare in lingua con questa testimonianza femminile di impegno e concordia politica e sociale a Grosseto.