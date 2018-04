Gianna Nannini Ã¨ il settimo nome in cartellone per lâ€™edizione 2018 del 'Follonica Summer Festival'

Gianna Nannini è il settimo nome in cartellone per l’edizione 2018 del 'Follonica Summer Festival'

La cantautrice senese si esibirà il 13 agosto nella splendida cornice del Parco Centrale

Follonica: Una sola parola per descrivere l’artista che si aggiunge al cartellone del Follonica Summer Festival e anche il titolo del suo tour 2018. Stiamo parlando della scatenata e imprevedibile Gianna Nannini, che inonderà con la sua energia la serata del 13 agosto al Parco Centrale.

Continua a stupire la programmazione del Follonica Summer Festival, protagonista dell’estate toscana dall’11 al 21 agosto 2018, che punta sempre più in alto: dalla migliore musica italiana, all’intrattenimento, ai musical internazionali, con un’offerta ampia e variegata, per soddisfare tutti i gusti del pubblico.

#SempreMeglio è l’hashtag di quest’anno ma anche l’atteggiamento positivo e motore del Festival: dal direttore artistico Paolo Ruffini, al Comune del Città di Follonica, all’agenzia Non c’è Problema, che cura la produzione di questo progetto, guidato da Valerio Gronchi.

Gianna Nannini accenderà la notte del 13 agosto dell’estate follonichese, sulla scia del grande successo del suo ultimo album Amore Gigante, proporrà al pubblico del Follonica Summer Festival un crescendo in cui si alterneranno i pezzi più celebri e i nuovi brani. Nella splendida cornice del Parco Centrale della città, quest’anno ulteriormente migliorato nella struttura e nei servizi, sanno disponibili 4mila posti a sedere per partecipare a questo attesissimo appuntamento.

La cantante toscana si esibirà con una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

Dopo aver annunciato la rivelazione musicale dell’anno Coez, il musical Grease della Compagnia della Rancia, il carismatico cantautore Caparezza, l’evento rock FollSonica Big Night (a ingresso gratuito) e lo show Made in Internet (con Favij, Mates e LaSabri) che registra sold out in tutta Italia, il cartellone del Follonica Summer Festival fa spazio a una Gianna Nannini che, con il suo nuovo tour si riscopre dolce e forsennata, come una vera rocker che infiamma il pubblico e non ha paura di mettersi a nudo attraverso la sua musica.