'108 metri' le acciaierie di Piombino nel libro di Alberto Prunetti

Follonica: 108 metri sono la misura standard delle rotaie come quelle che venivano prodotte dalle acciaierie di Piombino. 108 metri è anche il titolo del libro di Alberto Prunetti che sarà presentato in prima assoluta maremmana, domani domenica 8 Marzo a Follonica presso la birreria Nudo e Crudo in Viale Italia alle ore 18. Alberto Prunetti, racconta in questo romanzo la nuova working class e i suoi protagonisti eroicomici. Una generazione di italiani impoveriti, in fuga alla ricerca di un lavoro nell'Inghilterra della Brexit.

"Tra risse, birre e calcio, personaggi di vecchi romanzi si reincarnano nelle cucine d’Oltremanica mentre il fantasma della Baronessa Thatcher perseguita il protagonista. Fino al ritorno in un’Italia dove le acciaierie di Piombino, quelle delle rotaie di 108 metri appunto rimangono come torri arrugginite a sfidare il cielo terso della Toscana".

L'evento è organizzato dall'associazione Festival Resistente Follonica.