Roccastrada: La Famiglia Campione de Gli Omini al Teatro dei Concordi

Lo spettacolo giovedì 5 aprile alle 21. Torna anche il progetto “Maldessere – Dialoghi sulla famiglia”

Roccastrada. Giovedì 5 aprile il sipario del Teatro dei Concordi torna ad aprirsi sulla stagione promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Ad animare il palcoscenico roccastradino, alle ore 21, sarà lo spettacolo La Famiglia Campione, portato in scena da Gli Omini e dedicato alla storia di una famiglia come tante, con tre generazioni a confronto e racchiuse in un ritratto sospeso nel tempo che svela come ognuno sia nonno, padre e figlio di sé stesso.

L’appuntamento teatrale sarà accompagnato dalla seconda tappa del progetto “Maldessere – Dialoghi sulla famiglia”, che punta ad avvicinare sempre più il pubblico alla cultura e ai linguaggi del teatro, con un’attenzione particolare per i giovani.

Il progetto “Maldessere – Dialoghi sulla famiglia”, coordinato dal regista Giorgio Zorcù, propone incontri di approfondimento sul tema delle relazioni di coppia e familiari in compagnia di alcuni esperti poche ore prima delle performance, a partire dalle ore 18, negli spazi del centro giovanile Kaos Kreativo.

L’iniziativa è promossa dall’Accademia Mutamenti - Residenza Artistica Maremma Amiata, diretta dallo stesso Giorgio Zorcù, con il contributo di Fondazione CR Firenze e Regione Toscana, Comune di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Gli incontri coinvolgono, oltre a Giorgio Zorcù, lo psichiatra Claudio Badii, lo scrittore e giornalista Riccardo Bruni, la giornalista Donatella Borghesi e la criminologa Cristiana Panseri. L’iniziativa accompagnerà anche l’ultimo spettacolo della stagione teatrale, in programma domenica 15 aprile con Odissea di Mario Perrotta.

Informazioni. L’ingresso ai Dialoghi è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età. Per gli spettacoli, inoltre, è previsto ingresso ridotto per gli studenti al costo di 5 euro. Per informazioni sui Dialoghi è possibile contattare i numeri 348-4036571, oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per i biglietti ancora disponibili per gli spettacoli, invece, è possibile contattare i numeri 0564-564086 e 339-6003489.