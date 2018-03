L’Orchestra Matterella e l’archeologo sperimentale Riccardo Chessa in tv all’hotel Ariston di Marina di Grosseto

Domani (giovedì 29 marzo 2018) a partire dalle ore 19,30 torna la cena spettacolo nella struttura ricettiva marinese con la registrazione della dodicesima puntata di “Attenti a quei 3 - Foppeddittelo”, al popolare trasmissione, dedicata alle eccellenze maremmane scoperte e da scoprire, condotta da Carlo Sestini, Argia e il Conte Max Venturacci.

Grosseto: “Sarà una puntata in cui continueremo a spaziare nella cultura maremmana

- commenta Carlo Sestini - mediante la presenza dell’Orchestra Matterella, gruppo musicale in forte crescita e con apprezzamenti anche fuori dalla provincia di Grosseto, che presenterà il suo ultimo lavoro e di Riccardo Chessa, notissimo archeologo sperimentale e grande comunicatore, titolare del centro di archeologia sperimentale “Gli Albori” che ogni anno ospita migliaia di studenti. In apertura dedicherò la puntata a Fabrizio Frizzi - spiega Carlo Sestini - .

Un atto dovuto e sentito per chi come lui ha sempre mostrato serietà e onestà intellettuale nello svolgimento del suo lavoro che si è sempre impegnato in ambito sociale e umanitario.”

Ricordiamo che la cena, al prezzo di 15 euro (10 euro per i bambini) ha inizio alle ore 19,30, mentre la registrazione della puntata alle ore 21 (per prenotare 0564-34062. La registrazione sarà visibile sul canale 18 di Toscana Tv, il 2 aprile, lunedì di Pasqua, alle 23,15.