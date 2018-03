Campus pasquale al Museo di storia naturale della Maremma

Martedì 3 aprile attività divertenti e istruttive per i piccoli dai 7 agli 11 anni. Iscrizioni aperte

Grosseto: Vietato annoiarsi durante le vacanze di Pasqua con il campus promosso dal Museo di storia naturale della Maremma: ci si diverte imparando. Per il secondo anno consecutivo la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura aderisce al progetto “S-Passo al museo” promosso dalla Regione Toscana per offrire ai bambini divertimento e spunti culturali durante le vacanze scolastiche.

L'appuntamento è nella sede del museo, in strada Corsini 5 a Grosseto, per martedì 3 aprile. Un modo per impegnare i più piccoli in attività stimolanti e ricreative e nel contempo consentire alle famiglie di far conciliare la vita lavorativa con le vacanze dei figli, senza dimenticare la qualità dell’offerta educativa e culturale. «Attraverso il campus – spiega il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – riusciamo non solo a fornire un servizio alle famiglie, ma anche ad avvicinare ancora di più le nuove generazioni al museo, inteso come luogo vivace da esplorare e in cui avventurarsi in compagnia dei propri coetanei.

I bambini che visitano il nostro spazio espositivo rimangono affascinati da un mondo a loro vicino ma talvolta non abbastanza conosciuto». Il Campus è rivolto ai bambini di età compresa tra 7 e 11 anni: nella giornata di martedì 3 aprile, la mattina dalle 9.30 alle 12 le attività riguarderanno il mare con il laboratorio “Un mare in salute?”, mentre il pomeriggio dalle 15.30 alle 18 è previsto un approfondimento sugli insetti con “Non meno di 6 zampe: insetti & co”. Per prendere parte all’iniziativa occorre prenotarsi entro venerdì 30 marzo:

il costo è di 6 euro ad attività, mentre per i soci di Fondazione Grosseto Cultura è di 5 euro. I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.museonaturalemaremma.it o telefonare al numero 0564.488571 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 13).