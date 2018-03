Primi di Toscana, prossime tappe a Grosseto, Barga e Cortona

di Marco Ceccarini



Firenze: La sfida "Primi di Toscana", riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani, è ormai entrata nel vivo. L'iniziativa, promossa dalla Regione, intende raccontare il territorio attraverso i primi piatti della tradizione regionale esaltando pappardelle e tortelli, minestre e zuppe, sia di mare che di terra.

Le scuole in gara, in questi giorni, stanno selezionando i piatti che eseguiranno venerdì 11 maggio alla prova finale che si terrà all'Istituto alberghiero Saffi di Firenze. Ogni istituto, difatti, dovrà presentare un primo piatto tipico del territorio che rappresenta.

Lunedì prossimo, 26 marzo, saranno di scena i ragazzi e le ragazze dell'Istituto alberghiero Leolpodo II di Lorena di Grosseto. Alle 13, infatti, gli allievi della scuola grossetana "scenderanno in cucina" presso il Salone dei ricevimenti di via Meda. Il giorno successivo, martedì 27 marzo, gli allievi e le allieve dell'Istituto Pieroni di Barga, in provincia di Lucca, si esibiranno a partire dalle ore 11. E sempre martedì 27 marzo, dalle 12.30, ad individuare il piatto che porteranno alla finale di Firenze saranno gli allievi dell'Istituto Vegni di Capezzine di Cortona, in provincia di Arezzo, che effettueranno la loro performance nella sede di Centoia.

Nei prossimi giorni si cimenteranno ai fornelli, e nelle sale,gli studenti e le studentesse degli altri istituti che partecipano all'iniziativa lanciata dalla Regione Toscana e che ancora non sono "scesi in cambusa".



Ecco l'elenco delle scuole partecipanti al concorso "Primi in Toscana" divise per territorio provinciale

Arezzo

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Vegni (Capezzine di Cortona)

Firenze

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Saffi (Firenze)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Buontalenti (Firenze)

Grosseto

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Leopoldo di Lorena (Grosseto)

Livorno

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Mattei (Rosignano Marittimo)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Foresi (Portoferraio)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Einaudi Ceccherelli (Piombino)

Lucca

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Pieroni (Barga)

Istituto peri servizi alberghieri e della ristorazione Marconi (Viareggio)

Massa Carrara

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Minuto (Marina di Massa)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Pacinotti (Bagnone)

Pisa

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Matteotti (Pisa)

Pistoia

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Martini (Montecatini Terme)

Siena

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Artusi (Chianciano Terme)