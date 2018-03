Cap58100 si interroga sulla nuova piazza: il centro commerciale

Giovedì 22 marzo appuntamento con il Cantiere d’arte pubblica a Clarisse Arte. Venerdì 23 marzo incontro pubblico a Aurelia Antica Shopping Center

Grosseto: Una nuova piazza, il centro commerciale. Cap58100, il Cantiere d’arte pubblica promosso da Clarisse Arte in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, è arrivato al sesto appuntamento in calendario. Giovedì 22 e venerdì 23 marzo protagonista del progetto partecipativo di Fondazione Grosseto Cultura non sarà una piazza cittadina come nelle altre occasioni, bensì un nuovo punto d’incontro, il centro commerciale Aurelia Antica, socio aderente di Fondazione Grosseto Cultura e partner di Cap58100.

Se durante i primi cinque incontri l’interesse di esperti, cittadini e studenti aveva riguardato spazi del centro storico grossetano, tutti alla ricerca di un’identità perduta o mai avuta, ora la riflessione si sposta invece su un luogo d’aggregazione nato da pochi anni a Grosseto, la galleria del centro commerciale di via Aurelia Antica. Cap58100 è realizzato in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno che documenterà ancora una volta l’evento nelle pagine del quotidiano e condurrà con i suoi giornalisti il dibattito pubblico previsto per venerdì 23 marzo alle 11 al bar Vision ad Aurelia Antica.

«Stavolta – spiega il direttore di Clarisse, Arte Mauro Papa – affronteremo un argomento nuovo ma non per questo meno interessante: i nuovi spazi di aggregazione, argomento che interessa Grosseto seppur da pochi anni. I centri commerciali sono diventati, specialmente nelle grandi città, luoghi d’incontro dove trascorrere ore non solo per lo shopping, ma anche per il piacere di stare assieme in uno spazio confortevole.

Gli adolescenti sono i principali fruitori delle gallerie commerciali: lì possono muoversi in tranquillità e in libertà. Un punto di riferimento per le nuove generazioni ma anche per gli adulti. Per questo, grazie alla partnership con Aurelia Antica, abbiamo deciso di dedicare il sesto appuntamento di Cap58100 al centro commerciale». Giovedì 22 marzo alle 17.30 il dibattito – riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, ma sarà comunque possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera – sarà nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27: ospiti gli architetti Andrea Marchi e Luana Barbato che esporranno alcune proposte per la valorizzazione della struttura commerciale, il direttore del centro commerciale Laura Mennilli, e ancora Renzo Gentili, progettista di alcuni centri commerciali cittadini, l’artista Oscar Corsetti e Mauro Papa, storico dell'arte e direttore di Clarisse Arte.

Per l'occasione, negli spazi espositivi di via Vinzaglio resteranno aperte le mostre “Angiolo Mazzoni in Toscana” a cura di Silvia Giacomelli, Ezio Godoli e Alessandra Pelosi, e “Progettare il presente: concorso di idee per la sistemazione funzionale e architettonica di piazza Caduti di Nassiriya”. Venerdì 23 marzo alle 11 l’appuntamento si sposta al centro commerciale Aurelia Antica, al bar Vision. L’incontro sarà curato dai giornalisti de Il Tirreno: saranno presenti gli studenti del Polo Bianciardi e del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.