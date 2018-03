Attenti a quei tre arriva a Marina di Grosseto

Giovedì 22 cena spettacolo al ristorante Ariston con Sesini, Argia e il Conte Max Venturacci e per ospiti il liceo musicale, David Barbagli e Claudio Orlando

Grosseto: Toscana TV a Marina di Grosseto. All'Hotel Ariston giovedì sera 22 marzo, approda "Attenti a quei 3 - Foppeddittelo", la popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini insieme ad Argia e al Conte Max Venturacci, finalizzata a mostrare le potenzialità espresse e quelle inespresse del variegato mondo maremmano.

“Dovevamo realizzare solo una serie di dieci puntate - spiega Carlo Sestini -, ma poi stante il successo ottenuto a livello regionale in fatto di ascolti, mi e stato chiesto di proseguire nel progetto. Cosa che ho fatto di buon grado perché il programma si prefigge di promuovere la mia terra in tutte le accezioni. Perciò ringrazio l'editore Maurizio Salvi per avermi dato questa ulteriore possibilità insieme ai miei compagni di viaggio, gli incredibili Argia e Conte Max Venturacci." Rispetto alle prime dieci puntate è cambiato molto, sia la location sia il giorno della registrazione, il giovedì appunto.

"Saremo all'Hotel Ariston di Marina di Grosseto in via Giannutri - annuncia Sestini -. In pratica si tratta di una cena spettacolo al costo di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini, che prenderà il via a partire dalle 19,30, con inizio della registrazione alle 21. In qualità di ospiti sono presenti il Liceo Musicale del Polo Bianciardi, l’ ingegnere del suono, David Barbagli e il cantautore Claudio Orlando."

Il Polo Musicale è l’unica istituzione scolastica in cui si affronta la musica a 360 gradi, dal punto di vista organizzativo, strumentale, storico e culturale. Insieme ai ragazzi la professoressa Gloria Mazzi che dirigerà le esibizioni e parlerà diffusamente delle attività della scuola. David Barbagli, il tecnico del suono di Carreras e Bocelli, racconterà i mille aneddoti della sua sfolgorante carriera, mentre il “cantautore da strapazzo”, Claudio Orlando presenterà alcuni suoi brani. Per chi non potrà assistere alla serata , la puntata dall’Ariston di Marina sarà trasmessa lunedì 26 marzo alle 23,15 sul canale 18 di Toscana TV.