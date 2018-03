Maremma nascosta: San Galgano e la Spada nella Roccia

di Francesca Carpenetti

Grosseto: Maremma nascosta propone domenica 18 marzo una visita per ammirare lo spettacolo suggestivo e misterioso di San Galgano. A quaranta km. da Siena, la splendida Abbazia che conserva la storica spada forse nasconde davvero il segreto leggendario di Re Artù. Forse il mito della saga bretone nacque proprio lì, nella valle isolata tra le colline, dove si trova la grandiosa Abbazia cistercense ormai sconsacrata e poeticamente diroccata, e fu poi esportato in Francia per trovare innesto nel ciclo arturiano.

Sulla collinetta di Montesiepi, appena più in alto, una piccola cappella di forma circolare custodisce al suo interno una delle reliquie più affascinanti e misteriose della Toscana: una spada conficcata nella roccia di San Galgano. Proprio al centro della cappella, dal pavimento in cotto sporge infatti uno sperone di roccia con incastonata all'interno una spada cruciforme, forgiata secondo le analisi in un periodo databile intorno al 1170. Affreschi del '300 decorano tutt'intorno la cappella, e descrivono la spada con particolari minuziosi, ricreando così l'atmosfera delle storie di antichi cavalieri medievali.

La visita sarà guidata da Giampaolo Terrosi, archeologo medievista, a lungo collaboratore del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena e Guida Turistica Abilitata. Il giovane Galgano - racconta Giampaolo Terrosi - era un cavaliere nato nei dintorni di Siena nel 1147, e secondo la leggenda l'Arcangelo Gabriele lo guidò in sogno, dopo un percorso impervio, fino alla collina di Montesiepi, dove lo attendevano i dodici apostoli di fronte a un tempio. Galgano interpretò il sogno come vocazione, abbandonò le vesti di cavaliere e si ritirò a vivere da eremita in quel luogo isolato con un gesto simbolico: infisse la sua spada nella roccia, in modo da formare una croce.

E in realtà la somiglianza tra questo e il mito bretone non è soltanto qualcosa di puramente suggestivo - spiega l'archeologo scendendo su un piano di natura più storica - perchè l'Abbazia di San Galgano e la Cappella appartengono proprio alla stessa epoca in cui fu scoperta la presunta tomba di Re Artù a Glastonbury, una scoperta di estrema risonanza e che destò grande emozione in tutta l'Europa.

Per chi volesse partecipare e informazioni sulla visita Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.