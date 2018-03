Percorsi di Archeologia Urbana per conoscere la città

di Francesca Carpenetti



Grosseto: Lo sviluppo urbano di Grosseto è il tema di un percorso dal titolo La città di Grosseto e le recenti indagini archeologiche che si svolgerà sabato 17 marzo dalle ore 10,00 a partire dalla Cattedrale. Si tratta di un appuntamento che intende seguire dal punto di vista archeologico la storia dello sviluppo urbanistico del centro storico, sin dalle sue più antiche testimonianze.

Grosseto si affermò come città vescovile dal IIX secolo e come è emerso dalle più recenti indagini di archeologia urbana si sviluppò già come villaggio di capanne nel periodo altomedievale. Il percorso di questo sviluppo sarà seguito soffermandosi sui resti degli elementi architettonici conosciuti o venuti alla luce nel corso delle ricerche più attuali e consentirà di ricostruire la storia del tessuto urbano di Grosseto, seguendo le tappe della sua vicenda archeologica.

L'incontro è curato da Roberto Farinelli, ricercatore universitario e professore aggregato in Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali presso l'Università degli Studi di Siena, autore di numerose pubblicazioni sul Medio Evo e coordinatore di importanti progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico, sotto il profilo storico-geografico(come il Corpus delle Chiese tardo-antiche e altomedievali della Toscana ).

Il percorso di sabato 17 marzo dedicato allo sviluppo archeologico e urbano di Grosseto fa parte di un ciclo di tre appuntamenti organizzati da GTI-Guide turistiche italiane e Vita Romana fondata da Barbara Fabiani; per iscriversi e partecipare agli incontri Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .