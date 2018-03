Il musical 'Grease' è in cartellone per l’edizione 2018 del Follonica Summer Festival

Lo spettacolo prodotto dalla Compagnia della Rancia sarà in scena al Parco Centrale la sera di Ferragosto.



Follonica: Manca ancora un po' di tempo ma una cosa è certa: il Ferragosto sulla costa toscana si accenderà con la GreaseMania. Esattamente a 40 anni dall'uscita del film cult interpretato da John Travolta e Olivia Newton John la nuova edizione di Grease, prodotto dalla Compagnia della Rancia,

sarà un altro evento clou dell’edizione 2018 del Follonica Summer Festival.



E' il terzo appuntamento di un cartellone destinato a stupire – dopo i freschi annunci del rapper Coez e di Caparezza – che viene svelato dall’agenzia Non C'è Problema insieme all'amministrazione comunale di Follonica. Il celebre musical andrà in scena la sera di Ferragosto e c'è da scommettere che collezionerà anche sul litorale grossetano l'ennesimo sold out dopo quelli fatti registrare la scorsa stagione. Gli ingredienti sono davvero gustosi: una storia d'amore, tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti. In più di venti anni di repliche la Compagnia della Rancia ha dato vita a un vero e proprio fenomeno con 1.700 appuntamenti e oltre 1.750.000 spettatori.



Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e che ha generato un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale. Grease si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca – gli Anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Portando tra il pubblico a scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di Grease per un motivo differente.



Tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota saranno protagonisti sul palco del Parco Centrale personaggi diventati vere e proprie icone: un gruppo coinvolgente capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i TBirds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”.



La regia è di Saverio Marconi che, pur conservando tutti gli ingredienti che hanno reso Grease un successo senza tempo, propone una nuova lettura di alcuni momenti, coadiuvato dalle coreografie di Gillian Bruce e da Mauro Simone regista associate. Non sveliamo di più, lasciando agli spettatori del Follonica Summer Festival la possibilità di lasciarsi sorprendere e travolgere dalla “GreaseMania”.



I biglietti saranno in vendita sui circuiti BoxOffice e Ticketone.