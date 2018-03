Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi al Teatro comunale dei Concordi

Domenica 11 marzo, alle 21, con Bukurosh, mio nipote ovvero il ritorno de I suoceri albanesi

Roccastrada: Il sipario del Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada torna ad aprirsi domenica 11 marzo con Bukurosh, mio nipote ovvero il ritorno de I suoceri albanesi. A salire sul palcoscenico, alle ore 21, saranno Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, pronti a divertire il pubblico con la seconda parte della storia teatrale I suoceri albanesi…due borghesi piccoli piccoli che aveva chiuso con successo la stagione teatrale roccastradina nell’aprile scorso.

L’appuntamento fa parte del cartellone promosso da Comune e di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia che vede messa in pericolo la sua presunta stabilità ed è costretta a mettersi in gioco, stimolando una riflessione sulla società attuale con i suoi pregiudizi e timori e con le sue contraddizioni, debolezze e piccolezze. A firmare la performance è, ancora una volta, Gianni Clementi, insignito nel 2014 del premio Maschere del teatro per “l’autore italiano contemporaneo” e tra i drammaturghi che sa coniugare meglio la scrittura comica con temi sociali di grande attualità, mentre la regia è di Claudio Boccaccini.

Informazioni. I biglietti per lo spettacolo possono essere prenotati ai numeri 339-6003489, 320-5642070, 320-1430530 e 389-5249091 ed essere acquistati anche il giorno stesso dell’appuntamento.