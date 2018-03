CiocoSÃ¬: gran finale con il Choco Barman Show

CiocoSì: gran finale con il Choco Barman Show

Ultimo giorno utile per scoprire l’apericiock e il chupito

Siena: Circa 20 barman professionisti. Impegnati in una sfida a coppie e a tempo. Solo 5 minuti per giocarsi il tutto per tutto a colpi di cocktail in tema cioccolato e conquistare la giuria di esperti selezionata da AIBES.

E’ tutto pronto alla Fabbrica del Cioccolato per il Choco Barman Show, l’appuntamento più atteso di CiocoSì, la grande festa del cioccolato artigianale - promossa dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzata da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport e Siena C-Way. Domenica 11 marzo in Piazza del Campo assisteremo ad un vero e proprio evento nell’evento: la gara di barman professionisti a cura di A.I.B.E.S ideata e condotta da Raffaele Morrone in collaborazione con Liberamente Osteria. Ma le sorprese dell’ultima giornata di CiocoSi non finiscono qui.

Dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00 torna il percorso - degustazione di grappa e cioccolato a cura di ANAG Assaggiatori grappa e acquaviti. (Costo 15 euro). Ma soprattutto è l'ultima occasione utile per apprezzare le novità di quest'anno gli apericiock dolci e salati al cioccolato con mousse di salmone e avocado, gorgonzola e noci, caprino e menta in coppette di cioccolato fondente, accompagnate da prosecco e il chupito, il percorso degustazione di liquori a scelta in bicchierini di cioccolato. In tanti si sono prenotati per le lezioni di cioccolato per adulti, veri e propri ai mini-corsi di pralineria.

Due ore di lezione - in programma dalle 10.00 alle 12.00 - per imparare a realizzare i cioccolatini in casa propria. Per i bambini c'è Choco Baby, il laboratorio per bambini dove i più piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di cioccolatini e lavoretti con il cioccolato con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. (Durata 20 minuti. Costo 5 euro). Ultimo giorno anche per acuqistare le produzioni dei circa 20 produttori provenienti da tutta Italia - dal Piemonte alla Sicilia - per promuovere il vero cioccolato artigianale buono e che fa bene. Dal cioccolato di Modica a quello di Perugia, passando per Torino, Cuneo, Pavia, Modena e Parma con tante eccellenze regionali da scoprire. Praline, tavolette, creme, liquori al cioccolato e le sculture di cioccolato: topolini, coccinelle, fiori e scarpine in cioccolato che si possono acquistare nella mostra-mercato aperta dalle 10.00 alle 20.00.

Info: www.chomoments.it www.enjoysiena.it #enjoysiena