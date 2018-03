Presentazione della nuova guida del Museo archeologico e dâ€™arte della Maremma

Presentazione della nuova guida del Museo archeologico e d’arte della Maremma

Il Museo è esteso, e per questo lo scopo primario della guida è quello di tenere lontana la noia, ma anche di suggerire momenti di attenzione e di sosta, rappresentati da oggetti, ricostruzioni, immagini, opere d’arte, intere sale. La sequenza delle soste forma così un percorso nel percorso, che può avere una coerenza cronologica o attraversare il Museo in modo trasversale seguendo i più vari criteri.



Grosseto: Questa guida evita perciò volutamente lo schema delle guide tradizionali che propongono il percorso museale come un filo continuo che va seguito dall’inizio alla fine.

Il percorso è stato invece frantumato nelle storie che lo compongono, di volta in volta raccontate a partire da oggetti, personaggi o luoghi. Ognuno potrà quindi costruire (o ricostruire, dopo la visita) un suo personale percorso museale, senza per altro perdere di vista l’ordinamento storico-cronologico sottinteso e, all’inizio di ogni sezione o gruppo di sale, riassunto nei suoi elementi essenziali.

Il linguaggio utilizzato evita per quanto possibile i termini tecnici che, dove presenti, sono di volta in volta spiegati. Per questo alla fine della guida manca un glossario, che avrebbe potuto creare un alibi alla poca chiarezza nella scrittura dei testi. Una eccezione è stata fatta per gli oggetti liturgici esposti nel Museo Diocesano che rinviano per lo più a pratiche di culto desuete e preconciliari poco note alla maggior parte del pubblico. In questo caso per evitare di ripetere le stesse spiegazioni in ciascuna scheda è stato inserito un breve glossario.

L’occasione per un Bilancio?

Dieci anni esatti separano le due edizioni di questa guida; ancora più lontana nel tempo è l’inaugurazione del ‘nuovo’ Museo: era il 1999, ovvero diciotto anni fa. La prima edizione raccontava l’esperienza di ripensare un Museo a partire dalle sue radici più lontane, per restituirne alla comunità un’immagine allo stesso tempo amichevole, adeguata ai tempi e in accordo con il progresso della ricerca. Un’esperienza che per chi ha avuto la fortuna di partecipare.

Ma anche il decennio 2007-2017 è stato ricco di eventi, e il Museo stesso si presenta oggi in più parti modificato e aggiornato, modifiche e aggiornamenti che la guida registra ed evidenzia.

BILANCIO 2007 - 2017

Il lavoro fatto in questi anni è stato tanto. Le attività più vistose sono state le mostre e se ne possono ricordare solo le più rilevanti. Per alcuni anni le esposizioni temporanee sono state legate alla progettata donazione di Gianfranco Luzzetti, oggifinalmente in dirittura di arrivo: in questo contesto sono state realizzate le mostre a tema storico-artistico Teatralità nel Barocco Fiorentino (2007), La Bella Maniera in Toscana. Dipinti dalla collezione Luzzetti e altre raccolte private (2008) entrambe a cura di F. Berti e G. Luzzetti, Bellezza e religiosità in Ludovico Cardi detto il Cigoli (2012) a cura di S. Bellesi e G. Luzzetti, e una mostra archeologica, Signori di Maremma: élites etrusche fra Populonia e il Vulcente (2009, mostra a cura di Simona Rafanelli, catalogo a cura di Mariagrazia Celuzza) poi allestita anche a Firenze nel Museo archeologico nazionale col titolo Signori di Maremma: élites etrusche fra Populonia e Vulci (2010) dove è ancora in parte esposta. Per il nostro Museo Signori di Maremma è stato l’evento di maggiore successo di questi dieci anni: le oltre 22.000 presenze annuali nel 2009 restano un record mai più raggiunto, a confronto della media consueta di 13-15.000 visitatori.

Altre mostre archeologiche sono state dedicate al territorio di riferimento del Museo e ai risultati degli scavi più recenti: Le vie del sacro. Culti e depositi votivi nella Valle dell’Albegna (2007) in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e con il Comune di Scansano, a cura di Paola Rendini; I Romani di Alberese. Una ricerca nel Parco della Maremma (2014) in collaborazione con l’Associazione Progetto Alberese (Elena Chirico, Matteo Colombini, Alessandro Sebastiani), la Soprintendenza e il Parco della Maremma; Marsiliana d'Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini (a cura di Matteo Milletti, Elena Rossi, Andrea Zifferero e Mariagrazia Celuzza) in collaborazione con l’Università di Siena, la Soprintendenza e i Comuni di Manciano e Scansano. Il Museo è stato attivo anche fuori della sua sede: nel 2012 ha collaborato all’allestimento della mostra Etruschi: l'ideale eroico e il vino lucente realizzata ad Asti con l’Università di Torino e i Musei Vaticani; nello stesso anno ha curato in collaborazione con la Soprintendenza la mostra Natione Italus: Valerio Clemente e il territorio di Campagnatico dalle origini al Medioevo (a cura di Mariangela Turchetti e Mariagrazia Celuzza) allestita nel Comune di Campagnatico; nel 2015 ha portato e riallestito nei locali del Parco della Maremma la mostra I Romani di Alberese.

Al tema dell’accessibilità sono state dedicate due mostre: Vietato non toccare nel 2007 e Non solo pane. Percorso multisensoriale tattile olfattivo nel 2014, entrambe nate da un progetto di mostre e laboratori dell’Università di Siena finalizzato alla ricerca di buone pratiche da adottare nella progettazione accessibile degli ambienti dedicati all’arte e alla cultura.

Negli ultimi anni il Museo ha partecipato anche alla rassegna annuale di arte contemporanea La città visibile organizzata dalla Fondazione Grosseto Cultura e dal Comune di Grosseto. Nel 2013 la mostra ospitata è stata Città dei vivi, città dei morti, fotografie di Jan Jedlicka; nel 2015 Moira Ricci ha esposto Da buio a buio, due mostre che in modo diverso hanno portato nel museo visioni inedite e spiazzanti del territorio. L’anno 2015 è stato particolarmente ricco di iniziative: all’archeologia è stata dedicata la mostra La giusta misura: il simposio, l'aristocrazia, il vino in Etruria, prodotta interamente dal Museo; è seguita ancora una mostra fotografica: Ritratti di Maremma, dall'archeologia alla fotografia, in collaborazione con la Soprintendenza e l’Archivio Fotografico Fratelli Gori, con sezioni espositive, oltre che nel Museo, nel Parco Archeologico di Roselle e nel Museo archeologico nazionale di Cosa-Ansedonia, e ancora la mostra I focarili della Maremma tra fotografia e ricerca etnografica, con l’associazione l’Archipenzolo. Nel 2016 l’inaugurazione del Polo Culturale Clarisse Arte, con all’interno, fra le altre cose, il riallestimento della collezione etnografica ‘R. Ferretti’ e del Museolab ‘Città di Grosseto’, è stato l’impegno più vistoso, portato avanti in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura, mentre infine nel 2017 il Museo ha ospitato Forever Never Comes. Metabolismo del tempo, a cura di Lapo Simeoni e in collaborazione con la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio, una mostra, chiusa da poche settimane, che ha visto l’inserimento di opere contemporanee e in buona parte site specific nel percorso espositivo permanente del Museo e in una sezione all’aperto ambientata nel Parco archeologico di Roselle.

Oltre alle edizioni dedicate alle mostre è stato pubblicato il catalogo delle monete rinvenute negli scavi di Roselle a cura di Massimo De Benetti e Fiorenzo Catalli, e il volume Grosseto visibile. Guida alla città e alla sua arte pubblica, voluto dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Grosseto Cultura, a cura di Mauro Papa e Mariagrazia Celuzza. Oggetti e temi afferenti al Museo sono stati oggetto di articoli scientifici, tesi di laurea e di dottorato. Impossibile è infine ricordare anche solo in parte le conferenze, gli incontri di studio, gli spettacoli e le aperture in notturna che si sono succeduti in questi anni, come pure le moltissime iniziative condivise con la rete museale Musei di Maremma e l’associazione Musei archeologici della Toscana. E non va dimenticata l’enorme mole di attività didattica svolta ininterrottamente a partire dall’anno scolastico 2000-2001 per un totale approssimativo di 80.000 fra bambini e ragazzi che hanno partecipato ai nostri laboratori da quella data. Tutto questo ha avuto nel 2012 come importante risultato il riconoscimento della qualifica di Museo di rilevanza regionale, ai sensi della Legge 21/2010 della Regione Toscana. Nel 2013 la sala 11, dove sono esposte le sculture di età romana rinvenute a Roselle, e in particolare il nucleo di statue e ritratti dall’Augusteo, è stata intitolata alla memoria di Francesco Nicosia, scomparso nel 2009, che fu Soprintendente ai beni archeologici della Toscana dal 1980 al 1997 e che in quella veste aveva favorito in ogni modo il deposito di nuovi e importanti reperti conservati a Firenze nel nostro Museo.

In questo decennio, grazie anche all’apporto di entusiasmo e di competenza di un gruppo di giovani incaricati dell’accoglienza, ormai affidata stabilmente a una ditta esterna, nella struttura rigorosa dell’esposizione e delle attività museali si sono aperti spazi per feste di compleanno per bambini, matrimoni nella sala delle statue, conferenze con degustazioni, festeggiamenti di Natale, di Halloween o di Carnevale al museo per famiglie e bambini. Studenti di università e scuole secondarie superiori hanno passato nella struttura periodi di stage e di alternanza scuola-lavoro. Nuovi servizi sono stati infine offerti ai visitatori, quale la app Izi Travel che guida attraverso le sale per mezzo del proprio smartphone; il museo è presente sul web con il suo sito, e sui principali social network, e ha al suo interno alcuni spazi dotati di wi-fi libero. Tutto questo ha portato a una nuova organizzazione dell’accoglienza e degli ambienti adiacenti (bookshop, guardaroba e sala multimediale) resa possibile da un contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 2013-2014.

Non resta che accennare ai programmi in corso. Nella guida sono stati già inseriti o ricordati oggetti che verranno depositati ed esposti nel Museo dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto, Arezzo appena le procedure necessarie saranno completate. Paolo Liverani e Maurizio Michelucci stanno intanto lavorando alla pubblicazione di quello che è il più importante contesto archeologico esposto nel Museo: le statue dell’Augusteo di Roselle. Todd Fenton, antropologo forense della Michigan State University in collaborazione con Elsa Pacciani sta invece portando avanti lo studio, finalizzato alla pubblicazione, del cimitero paleocristiano e medievale di Roselle, in cui il Museo ha scavato circa duecento tombe databili fra fine VI e XII secolo d.C. Poche settimane fa si è concluso un accordo fra Comune di Grosseto, Soprintendenza e Università di Siena per una ripresa degli scavi a Roselle secondo un progetto organico e condiviso, mentre a pochi passi dal museo è stato inaugurato recentissimamente il Giardino dell’Archeologia, all’ombra della chiesa di San Francesco.

L’impressione dominante è quella di una grande energia profusa da tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per il Museo, e non si può che essere soddisfatti dei risultati. Il numero dei visitatori oscilla fra 13 e 15.000 all’anno. Obiettivo primario per il futuro dovrà essere l’impegno non solo a mantenere alta la qualità dell’offerta, ma anche a far conoscere il Museo e di conseguenza a far crescere i frequentatori.

Hanno scritto della guida :

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Sindaco di Grosseto

In ogni città ci sono luoghi che ne racchiudono l’essenza: per Grosseto uno di questi luoghi è sicuramente il Museo Archeologico e d’Aarte della Maremma. Ne racchiude la storia e le tradizioni, è il cuore pulsante di una Grosseto legata alle sue radici e che di quelle radici si nutre per crescere forte e rigogliosa. È il biglietto da visita della città, un luogo che spiega a turisti e non solo i perché della Maremma. Ogni reperto porta con sé un racconto che dobbiamo essere capaci di proteggere e valorizzare. È questo il ruolo che siamo chiamati a ricoprire: dobbiamo essere i guardiani della storia perché ne siamo tutti figli.

La storia è la chiave di lettura dell’identità di un posto e di chi lo abita, è una ricchezza che va protetta e di cui essere orgogliosi. La storia è nostra madre e nostra figlia, è un racconto nato prima di noi ma che è nostro dovere continuare a scrivere.

La storia della Maremma è la nostra storia e il Museo è la sua casa.

Luca Agresti

Vicesindaco di Grosseto

Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma è il presidio della cultura grossetana, non soltanto un richiamo per turisti e appassionati. L’archeologia è un tesoro prezioso per l’identità della Maremma. L’Amministrazione è chiamata a custodire e valorizzare questo patrimonio arricchendolo di iniziative e eventi che ne aprano le porte alla cittadinanza e non solo: beni di questo valore devono essere fruibili per tutti, dai professionisti, agli studenti, ai turisti e ai semplici curiosi e l’unico modo per farlo è metterli al centro di un piano di valorizzazione.

Il Museo è il teatro perfetto per mettere in scena questo spettacolo e riportare la cultura al centro di un progetto che possa far crescere Grosseto.

Don Franco Cencioni

Direttore ufficio Beni culturali ecclesiastici della Diocesi

Il Museo archeologico e d'arte sacra della Maremma è un luogo vivo perché la storia è viva e fatta di persone che hanno lasciato traccia di cultura e di vivacità umana. Le fondamenta di questo spazio furono gettate dai canonici Chelli e Cappelli che avvertirono quanta storia questo territorio esprimeva. È un luogo che fa parlare le pietre, le pitture, le sculture.

Scheda della pubblicazione

Titolo: Museo archeologico e d’arte della Maremma, Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto

Pagine 286, oltre 300 illustrazioni a colori

Testi: Mariagrazia Celuzza

Redazione: Cristina Barsotti, Arianna Bianchi, Francesca Colmayer, Paola Spaziani, Chiara Valdambrini

Progetto grafico: RovaiWeber design

Realizzazione grafica: Effigi edizioni, Arcidosso

Fotografie: Archivio fotografico Museo archeologico e d’Arte della Maremma, Archivi fotografici ex Soprintendenza archeologia della Toscana ed ex Soprintendenza patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le Province di Siena e Grosseto – ora Polo Museale della Toscana e Soprintendenza archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, e inoltre Agenzia bieffe (Gr), Archivio fotografico Fratelli Gori (Gr), Carlo Bonazza, Paolo Nannini (Sabap Grosseto)

Realizzata grazie al contributo determinante della Regione Toscana, Direzione cultura e ricerca, Settore patrimonio culturale, siti UNESCO, arte contemporanea, memoria.

Si ringraziano lo Studio Rovai Weber di Firenze, autore dell’impianto grafico della prima edizione.

Carlo Casi, Elena Chirico, Matteo Milletti, Gabriella Poggesi, Fabio Torchio, Chiara Valdambrini, Andrea Zifferero, Carlo Bonazza, Paolo Nannini, tutto il personale del Museo dipendente dal Comune di Grosseto e dalla Società Munus, e infine Mario Papalini e Martina Purificato delle Edizioni Effigi.