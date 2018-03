Citizen science al Museo di storia naturale della Maremma: riconoscere gli scoiattoli

Appuntamento sabato 10 marzo: prima la teoria e poi una passeggiata naturalistica fuori città

Grosseto: Il calendario di eventi del Museo di storia naturale della Maremma propone un nuovo appuntamento formativo di Citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini. L'appuntamento è per sabato 10 marzo, sul tema “Riconoscere gli scoiattoli presenti in Italia”.

Il programma della giornata prevede un incontro alle 10 nella sede del museo, in strada Corsini 5 a Grosseto, con l'esperto Daniele Paoloni del progetto Life U-Savereds; a seguire, a partire dalle 15, una passeggiata naturalistica alla ricerca di scoiattoli a pochi chilometri dalla città. L'evento formativo di citizen science, disciplina in cui il Museo di storia naturale è un'eccellenza assoluta a livello nazionale e internazionale, unico rappresentante italiano dell'Ecsa, l'European citizen science association, insegnerà a riconoscere quali specie sono presenti da sempre in Italia e quali invece si stanno affermando a seguito di rilasci in natura di specie provenienti da altri continenti.

Oltre alla parte teorica, al museo, è prevista anche un'uscita all'aperto, per applicare sul campo le conoscenze acquisite nel corso della mattinata. Al termine del corso verranno rilasciati ai partecipanti un attestato e una mini-guida per il riconoscimento delle specie sul campo.