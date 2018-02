Laboratorio di Danza Contemporanea presso il centro 'Danza & Armonie'

Orbetello: Il Centro Danza & Armonie diretto da Patrizia Ridolfi apre le sue porte ad un interessante Laboratorio di Danza Contemporanea con Roberto Lori, danzatore e coreografo.

Il laboratorio, che si svolgerà il 24-25 febbraio presso la sede della scuola in Via Dante 37 ad Orbetello,

prevede lezioni junior ed adulti con l'obiettivo di preparare il corpo ad un movimento fluido ed armonico, pronto alle diverse esigenze espressive, per poi guidarlo alla creazione di piccoli moduli danzati.

Un primo incontro, rivolto a danzatori e danzatrici ma anche ad appassionati di altre discipline del movimento, che segna l'inizio di un lungo ed articolato percorso creativo che, nel mese di giugno, si concluderà con un Laboratorio di Danza Contemporanea sul mare, quest'anno alla sua terza edizione in Maremma.

RobertoLori si forma come danzatore presso il Balletto di Renato Greco a Roma e successivamente prosegue i suoi studi nella danza contemporanea con Simona Bucci, Carolyn Carlson, Monica Casadei, Loris Petrillo, Mauro Bigonzetti, Michele Abbondanza – Antonella Bertoni, Ivan Wolfe, Paola Bianchi, Kim Kam, Giovanni di Cicco, Inaky Azpillaga, Giovanni Scarcella, Karl Portal.

Lavora inizialmente per la Compagnia di Renato Greco di Roma ed in seguito (1999 – 2004) per la Compagnia Artemis danza di Parma (sotto la Regia e Coreografia di Monica Casadei) nelle seguenti produzioni: “Senza Domicilio Fisso”, “Ligabue” e “Toccata Rea”. Nel 2005 inizia a lavorare per la Compagnia di Simona Bucci con sede a Firenze nelle produzioni: “I Rimasti”, “Hieronimus”, “Miracolo a Milano”, “Giorgio e il Drago”. Nel 2010 collabora come danzatore nella Compagnia del Coreografo Virgilio Sieni nella produzione “La Natura delle cose”. Nel 2007, sostenuto dalla Compagnia Simona Bucci, parallelamente all’attività di danzatore, intraprende la sua ricerca nel movimento, mettendo in scena alcune Coreografie come: “Mare di Foglie”, “Vorticando”, “Tuffo nel vuoto”, “Incontro unico” (presentato al festival di Civitanova danza), “Suoni invasivi” per il Festival MO.MO.MA di Grosseto, “Aretusa” canto delle acque nelle metamorfosi per il Circuito teatri di Pietra – teatri antichi in Sicilia e nelle Marche, “Tra il sacro e profano” con il musicista Daniele di Bonaventura. Dal 2014 dirige l’evento di Danza Urbana Face off e tiene stage e laboratori coreografici in Italia ed all’estero.