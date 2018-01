Filippo Muneghina: cantautore dissoluto con il vizio del cibo

Orbetello: Sabato 3 febbraio serata in musica a Orebetello, all'Osteria Frankie con Filippo Muneghina, cantautore dissoluto con il vizio del cibo e l'anima in fiamme. Musicista dilettante autodidatta, cresciuto con Rino Gaetano, De Andre, Dalla, e tanto jazz impara a suonare all'età di 12 anni, per scherzo. Un amico chitarrista più grande di una decina di anni gli chiede ospitalità per qualche settimana in cambio di qualche lezione di chitarra.

Due anni dopo, con l'amico ancora in casa, strimpellavano pezzi dei Pink Floyd, Beatles, Hendrix, e qualche blues e canzoni proveniente da Woodstok.

Romano de Roma nel 2008 ha un gesto di lucidità, dice lui, che lo porta a lasciare la città e a trasferirsi qualche mese in Danimarca. Nel 2009 ritornato in italia si trasferisce in toscana tra Capalbio e Ansedonia. Un anno in cui tutto il mondo sembra cadergli addosso sempre più irrequieto decide di scaricare tutta la sua rabbia nella musica schierandosi come da sempre dalla parte dei più deboli emarginati e sfruttati scrivendo testi dal sapore ironico e malinconico cercando di rappresentare con le parole quello che è rimasto di buono nelle persone e nella società rubando dalla vita e dalla semplicità della gente rime ed espressioni e giochi di parole. Tutto rigorosamente in italiano non per patriottismo, dice Filippo, ma per autarchia.

