Il Teatro dei Concordi si prepara ad accogliere la stagione teatrale

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in vista del primo appuntamento, sabato 3 marzo

Roccastrada: Il Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada si rifa il look per accogliere al meglio la stagione teatrale che prenderà il via sabato 3 marzo.

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della volta della struttura che si affaccia su Corso Roma, che conteranno su circa 60 mila euro messi a disposizione dal Comune con risorse proprie. L’intervento si concluderà entro il mese di febbraio, per consentire l’apertura del sipario sul cartellone che vedrà protagonisti sul palcoscenico roccastradino attori di fama nazionale ed è promosso, anche quest’anno, dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

L’intervento che sta interessando il Teatro comunale dei Concordi, come afferma il sindaco di Roccastrada, renderà più accogliente e funzionale la struttura, che rappresenta un importante punto di aggregazione sociale e di promozione della cultura su tutto il territorio e ospita, oltre alla stagione teatrale, altri appuntamenti promossi dal Comune e dalle associazioni locali. L’intervento darà, inoltre, valore aggiunto a uno dei più importanti protagonisti del patrimonio storico roccastradino, nato su iniziativa del Comune e di un gruppo di notabili che, nel 1870, fondarono l’Accademia dei Concordi per dare nuovo slancio alla vita culturale di Roccastrada.