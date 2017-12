Per Castiglione della pescaia la notte di San Silvestro è in Piazza in attesa del primo bagno dell'anno

Castiglione della Pescaia: Proseguono gli appuntamenti del “Big Christmas” a Castiglione della Pescaia, dove quest’anno con il progetto ecosostenibile “RicicliAMO il Natale”, promosso dai commercianti del Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia e dal Comune, si è dato vita a un grande albero di Natale, con addobbi e ghirlande interamente costruiti con bottiglie di plastica e altri materiali riciclati.

L’ albero è in assoluto il primo nel suo genere in Maremma. Alto 10,80 x 4,40 metri e composto da più di 30.000 bottiglie di plastica, segnando così il record italiano fra gli alberi “ecologici”. L’idea per il disegno originale viene da un’installazione creata a Kaunas, Lituania, e l’ installazione è composta da 160 sfere trasparenti di varie dimensioni che compongono i 20 livelli dell’albero, creando un effetto di grande impatto visivo.



La notte di San Silvestro, in piazza Garibaldi, dalle 22:30 musica dal vivo con il dj Marco Bresciani. Nato con la musica nel sangue, Bresciani ha suggellato la sua fantastica carriera aggiudicandosi per 8 anni consecutivi il premio Pegaso come dj più popolare della Toscana. Le sue serate assomigliano ad un concerto dal vivo, dove, un pubblico eterogeneo e di ogni età, canta, balla e si diverte.



Il 2018 a Castiglione della Pescaia prende il via con un appuntamento molto atteso. Sul lungomare di ponente, alle ore 11:00 i più temerari, prenderanno parte alla settima edizione del primo bagno dell’anno.



Giovedì 4 gennaio, la delegazione comunale di Punta Ala ospiterà “La Befana tra di noi”, evento organizzato dall’Associazione vivere Punta Ala e a partire dalle ore 21:00 tornano le proiezioni di un cortometraggio e di un film all’interno della sala consigliare Gabriella Lorenzoni.



La sera di venerdì 5 arriva la Befana a Buriano, a Tirli e a Vetulonia.



Le manifestazioni natalizie si concluderanno sabato 6 gennaio quando per le strade del centro turistico dalle ore 10:00 prenderà il via “La volata delle befane, Castiglione in bicicletta”, seguito da un aperitivo con il saluto degli amministratori. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, il piazzale Maristella sul lungomare di ponente, ospiterà il “Gran galà equestre”.