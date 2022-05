Associazione Culturale Recondite Armonie presenta

Progetti Internazionali Giugno 2022VII Progetto di Scambio Culturale GIOVANI MUSICISTI DEL MONDO

Dall’1 al 10 Giugno III Concorso Pianistico Internazionale Recondite Armonie

I Concorso Musicale Provinciale Recondite Armonie 6, 7, 8 Giugno

Grosseto: Organizzato dall’ Associazione Culturale “Recondite Armonie” con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova. Il Progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti del Mondo” giunge quest’anno alla sua settima edizione e come da tradizione si svolgerà nel mese di Giugno, dall’ 1 al 10, portando nella città di Grosseto una numerosa delegazione di giovani musicisti della classica di età compresa tra i 5 e i 25 anni selezionati all'interno dei Conservatori italiani ed esteri. In questi giorni i ragazzi, avranno la possibilità di esibirsi in una serie di concerti organizzati in alcuni dei luoghi più caratteristici della Maremma; per i pianisti quest’anno ci sarà anche la possibilità di seguire la masterclass tenuta dai Maestri Chistiakova e Benocci e Di Cristofano nei locali dell’Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti e della Scuola di Musica G.Chelli di Grosseto. Si tratterà anche di una splendida occasione per scoprire il nostro territorio, la nostra tradizione culinaria oltre a un momento di confronto tra musicisti.

In cinque anni, dal 2015 al 2019, il progetto ha ospitato oltre 500 partecipanti da Europa ed Asia e ha portato i concerti dei giovani musicisti a Grosseto (Teatro degli Industri, Cattedrale di San Lorenzo, Troniera Medicea Pro loco, Palazzo della Provincia), Massa Marittima (Convento delle Clarisse), Follonica (Teatro Fonderia Leopolda), Siena (Accademia Chigiana, Auditorium Istituto Superiore di studi musicali "R.Franci"), Arezzo (Auditorium Palazzo delle Logge), Firenze (Sala del Buonumore/Conservatorio "L.Cherubini"), Manciano (Castello), Roccalbegna (Chiesa dei Santi Pietro e Paolo), Piancastagnaio (Teatro Comunale "Vittorino Ricci Barbini", Castiglione della Pescaia (Piazza G.Solti) coinvolgendo anche giovani promesse, corali, orchestre giovanili e numerose realtà del territorio.

Prestigiose le collaborazioni che permetteranno ai giovani musicisti partecipanti di esibirsi in alcuni dei luoghi di maggiore interesse artistico e culturale di Grosseto; dalla Chiesa della Misericordia al Liceo Musicale del Polo Bianciardi in collaborazione con A.Gi.Mus Grosseto; dal Convento di San Francesco ospiti dell’ Ordine dei Frati Minori allo splendido Teatro Comunale degli Industri di Grosseto, dalla Troniera Medicea sede della Pro Loco all’ Auditorium San Paolo della scuola musicale G.Chelli di Via Ferrucci fino al concerto finale che come da tradizione si svolgerà nella Cattedrale di San Lorenzo. Una vivace maratona musicale animerà la galleria del Centro Commerciale Maremà e due concerti fuori Grosseto nello splendido Giardino del Torrione a Magliano in Toscana e nell’ antica Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roccalbegna realizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali.

I musicisti che si alterneranno nei concerti dall’ 1 al 10 Giugno, selezionati nei mesi passati attraverso una selezione online indetta dal Festival Recondite Armonie, sono i trombettisti Giovanni Pio Lupo, Carmelo Maita e il flautista Benedetto Mattia Camaci dal Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo, il chitarrista Michele Guidacci e la percussionista Viviana Garbetta dal Conservatorio “U.Giordano” di Foggia, il violoncellista Filippo Cervellati e il pianista Sergio Catalano dal Conservatorio “G.B.Martini di Bologna”, i pianisti Moises De Santi e Alessio Tonelli dal Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia, la pianista Sofia Symonds da Londra, il pianista Stefano Leonardi dal Conservatorio “V.Bellini” di Catania, il flautista Edoardo Petti dal Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, la violinista Estelle Presler dal Conservatorio di Berna, i pianisti Vanessa Werner, Dan Blank, Naomi Blank, Egor Bondarev, Elizaveta Bondareva dalla Swiss School of music di Zugo, Sveva Belletti Mancineschi dalla scuola Ceccherini di Orbetello, la pianista Vivien Bachmann da Basilea, il pianista Lam Tsz Hin dalla Hong Kong Baptist University, l’orchestra giovanile di violini di Sansepolcro diretta dal M° Laureta Cucku Hodaj, il flautista Ernesto Furzi, il clarinettista Andrea Zanchiello la pianista Chiara Ferrini dalla scuola di musica G.Chelli di Grosseto, i pianisti Riccardo Abbruzzese, Francesco Nacucchi e Carlotta Anna Denevi dall’Istituto Musicale Palmiero Giannetti di Grosseto.

Con la partecipazione straordinaria della Società Corale Giacomo Puccini di Grosseto diretta dal

M° Walter Marzilli, I Madrigalisti di Magliano diretti dal M° Walter Marzilli, il Coro Giovani InCantus diretto dal M° Sandra Biagioni, Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretta dal

M° Massimo Merone, Coro Gaudete diretto dal M° Alessandro Bernazzani.

Viene riproposto con molte novità rispetto alle due precedenti edizioni il Concorso Pianistico

Internazionale di interpretazione musicale “Recondite Armonie” nella bellissima cornice del Teatro degli Industri rivolto ai giovani pianisti under 30 residenti in Italia e all’estero.

A una prestigiosa Giuria Internazionale composta dai professori Maria Teresa Carunchio (presidente di commissione), Robert Andres, Sabrina Lanzi, Alessandro Marano e Luca Schieppati il compito di giudicare le esecuzioni dei giovani pianisti nel corso delle audizioni aperte al pubblico.

Concerti premio da solisti e con orchestra e oltre 4.000 euro in montepremi per i vincitori assoluti

di categoria. Da quest’anno alla sezione dedicata al pianoforte solista se ne aggiunge una dedicata

al duo pianistico a quattro mani fortemente voluta dalla direzione artistica della manifestazione.

Ulteriore novità la sezione riservata esclusivamente ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto volta a valorizzare i migliori talenti della classica del territorio.

Per questa sezione la Giuria sarà composta dai professori Gala Chistiakova, Maria Grazia Bianchi, Massimo Merone e Giovanni Lanzini.

Sono 60 i partecipanti selezionati che prenderanno parte alla competizione provenienti da Italia, Svizzera, Polonia, Germania, Austria, Ucraina, Singapore, Corea del Sud, Cina a rappresentanza di alcune delle più prestigiose istituzioni musicali quali il Conservatorio Verdi di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, l’Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola, l’Università del Mozarteum di Salisburgo, l’Accademia Penderecki di Cracovia e la musikhochschule di Detmold in Germania per citarne alcune.

Patrocinano, collaborano e sostengono la realizzazione della manifestazione Comune e Assessorato alla cultura di Grosseto, Assessorato alla Cultura, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Roccalbegna, Associazione Pro Loco di Grosseto, Diocesi di Grosseto, Lions Club Grosseto Host, Fondazione Grosseto Cultura, A.Gi.MUS Grosseto, Arciconfraternita della Misericordia, Scuola di Musica “G.Chelli”, BeMuse Performing Arts Foundation di Londra, Centro Commerciale Maremà, Speroni Eventi, Swiss School of Music, Clan della Musica, Cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, Caseificio Il Fiorino, Sezione Soci Coop Unicoop Tirreno, Ristorante Pizzeria Yellow, Le Cudere, Internetfly comunicazione, Giovanni Rossetti fotografo, Danilo Speroni, Manuela Mascagni, Adolfo Crea, la famiglia Giuliano e Nuccia Parlanti, il giornalista Carlo Sestini.

I CONCERTI 2022

1 Giugno, ore 20.30 - Teatro degli Industri, Grosseto (via Mazzini 89)

2 Giugno, ore 18.30 - Pro Loco di Grosseto (Piazza del Popolo 3)

3 Giugno, ore 20.30 - Chiesa della Misericordia, Grosseto (Via Palestro 1)

4 Giugno, ore 18.00 - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Roccalbegna

5 Giugno, ore 21.00 - Chiesa di San Francesco, Grosseto (Piazza San Francesco 2)

6 Giugno, ore 10.30 - Auditorium Polo Bianciardi, Grosseto (Piazza Stefano de Maria 31)

8 Giugno, ore 20.30 - Concerto dei vincitori e premiazione, Teatro degli Industri, Grosseto (via Mazzini 89)

9 Giugno ore 11.00 - Sala San Paolo del Seminario Vescovile, Grosseto (viale Ferrucci 11) - ore 18.00 - Giardino sul Torrione, Magliano in Toscana

10 Giugno ore 15.00 - Maratona Musicale al Centro Commerciale Maremà - ore 21.00 - Cattedrale San Lorenzo, Grosseto (Piazza del Duomo)

“È un onore, come Sindaco e come Amministrazione comunale, accogliere giovani musicisti di tutta Europa, specie in un momento così complicato per il nostro continente. Poche arti accompagnano come fa la musica da sempre il percorso dell’umanità: strumento di festa, gesto accomunante, ma anche inno alla ribellione, alla resistenza. Patrimonio dei giovani, degli anziani, la musica è qualcosa che non ha età o genere o nazione. Giovani Musicisti dal Mondo e il concorso Pianistico Internazionale: Recondite Armonie, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grosseto, quest’anno torna a regalare emozioni per tutti, proponendo grande musica, suonata da giovani e giovanissimi provenienti da ogni parte d’Europa, piccoli e più grandi, anagraficamente, talenti di un’arte senza tempo. Seppure il cuore resta sempre il Teatro degli Industri, questi progetti toccheranno con diverse occasioni d’ascolto tutto il territorio maremmano, che diventerà vetrina di conoscenza reciproca tra eccellenze, regalando ai musicisti la scoperta delle nostre tradizioni, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, e a tutti noi musica di altissimo livello.” Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco della Città di Grosseto.

“La cultura nell’epoca moderna è un concetto complesso ed evoluto. Un concetto fatto di musica, di arte, di archeologia, di storia, ma anche di rispetto dell’ambiente, di sport, di buon cibo, di grandi vini. La città di Grosseto incarna benissimo questo rinnovato concetto di cultura: lo fa con luoghi unici e tradizioni importanti, che evolvono, ma in un solco scavato nel tempo, perché così pian piano anche l’aria che si respira sa di cultura, è così che manifestazioni di grande livello come Giovani Musicisti dal Mondo e il concorso Pianistico Internazionale di Recondite Armonie si legano ad un intero territorio divenendo parte integrante della cultura del luogo. Anche questo giugno è quindi per noi come Amministrazione comunale e per me come Assessore alla Cultura, motivo di lustro e un immenso piacere ritrovare tutti questi giovani artisti europei a confrontarsi più che fronteggiarsi, sui palcoscenici della nostra Maremma, regalando alla nostra tarda primavera indimenticabili momenti di musica.” Luca Agresti, Assessore alla Cultura Comune di Grosseto.

Vi aspettiamo al concerto di inaugurazione del progetto di scambio culturale "Giovani Musicisti del Mondo" in occasione della giornata internazionale dei Bambini Mercoledì 1 Giugno presso il Teatro Comunale di Grosseto alle ore 20.30.

Suoneranno insieme all’Orchestra VIVACE diretta dal M° Massimo Merone i solisti giovani pianisti Vivien Bachmann, Dan Blank, Elizaveta Bondareva, Alessio Tonelli, Sofia Symonds; violinista Estelle Presler; Coro InCantus dell’Istituto P.Giannetti.

Con la Partecipazione straordinaria del M°Alessandro Marano al pianoforte. Ingresso a pagamento. Biglietto unico 5 euro. Prevendita Edicola La Pace, Grosseto. INFO 320 6812722

TUTTI GLI ALTRI CONCERTI DEL CARTELLONE SONO AD INGRESSO LIBERO