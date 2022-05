Nuovi eventi letterari alla Mondadori per il 'Maggio dei Libri'

Grosseto: Lunedì 30 Maggio ore 17-19 all’interno delle manifestazioni a livello nazionale “Il maggio dei libri” saranno ospiti alla libreria Mondadori di corso Carducci a Grosseto Lorella Ronconi e Paola Salvestroni, grossetane, che incontrano i lettori e promuovono il loro ultimo libro “#unamicrobiografia” edito Youcanprint.

“Mi capita di volare con le rondini ancora lontane, con le farfalle che dormono nei bozzoli, con Pippo che eternamente torna a spronarmi, a spingermi insistentemente con la testa. E nei miei voli da fata, nell’azzurro, tinteggio i tramonti, scambio i colori dei fiori, li mischio, confondo gli odori: ed ecco la menta che sa di rosmarino, la rosa di mughetto… Sperimento il prodigio dell’incantesimo e della creazione, torno bambina, divento energia, suono, divento il miracolo della poesia.”



Un'amica racconta un'amica. E lo fa in prima persona, come se narrasse la sua vita, tracciando i momenti salienti di un'esistenza difficile, ma vissuta con entusiasmo, all'insegna della bellezza e della poesia. Un lavoro a quattro mani in cui brevi prose poetiche si alternano a poesie e immagini fotografiche che, nella diversità delle forme espressive, evocano all’unisono, in un costante riferimento ai fatti, emozioni e sentimenti, tragedia e rinascita di una persona che è riuscita a fare della debolezza una forza, dell’incertezza un solido punto di rifermento.



Le due autrici:

Paola Salvestroni attualmente svolge la professione di insegnante presso il Liceo Rosmini della sua città. Appassionata di cinema, da molti anni tiene nella sua scuola corsi di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e di lettura del film.



Lorella Ronconi è affetta da una rarissima malattia genetica ossea, la Pseudoacondroplasia. Passa parte della sua giornata a letto, a causa dei dolori che le sue condizioni le provocano, ma il suo carattere determinato e desideroso di relazioni e di crescita la rende curiosa, attiva e impegnata nelle realtà sociali e civili. E’ stata Presidente di un’associazione che si occupa di abbattimento di barriere architettoniche e culturali, membro del C.d.A della Fondazione “Il Sole Onlus” che ha contribuito a creare. Ha fatto parte del Comitato di Patrocinio della Consulta della Asl Toscana Sud-Est e ricoperto il ruolo di Commissario della Commissione per le Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Grosseto. Attualmente fa parte della Consulta comunale sulle Barriere Architettoniche; svolge il ruolo di catechista ed è impiegata presso la cooperativa sociale “il Melograno” per la quale gestisce lo sportello Info Handicap degli uffici U.R.P. del Comune di Grosseto.