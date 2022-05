Cesare Moroni al salone del libro di Torino

Grosseto: Quarant'anni di fotografie, 25 anni di libri. Traguardi importanti, emozionanti, professionalmente eccellenti.

Cesare Moroni editore-fotografo, insieme a Heimat Edizioni, è l'unico rappresentante ufficiale della Maremma presente al 34esimo Salone Internazionale del libro di Torino Lingotto Fiere (19-23 maggio 2022), ovvero la più grande manifestazione d'Italia dedicata all'editoria, alla lettura e alla cultura tra le più importanti in Europa. E questo accade da ben 10 anni di seguito. Cesare Moroni, fotografo dal 1988, editore dal 1997, si è specializzato nel trattare temi come la storia, l’archeologia, la natura, le tradizioni della sua terra, la Maremma-Toscana, dando vita ad una sorta di “filiera corta made in Tuscany” della cultura. La sua attività di fotografo si coniuga con quella di editore, pubblicando volumi di scrittori toscani, illustrati da immagini di alta qualità di cui è autore, oltre a guide, mappe, calendari, cartoline e gadget.

Nei 40 metri quadrati del suo stand, in cui ospita Silelle edizioni di Manuele Pagani, Moroni offre tante novità editoriali della sua terra insieme ad una personale, bellissima, mostra fotografica sugli animali insegnando come si possa scrivere anche con gli obiettivi e il colpo d'occhio. Tutto questo, e tanto altro, si può ammirare al padiglione 3, stand 78 del salone del libro, a Torino.