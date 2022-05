A Tatti la presentazione del libro 'I meravigliosi racconti di Adelina' di Paola Alberti

Tatti: Venerdì 20 maggio, alle ore 17:00, nel circolo ACSI in via Delle mura, a Tatti, la scrittrice toscana Paola Alberti parlerà del suo libro per ragazzi I meravigliosi racconti di Adelina (Laurum Editrice). Presentazione di Cristina Berlini, ideatrice e direttrice del festival dei documentari al femminile Docudonna, letture a cura di Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del delitto.

Si tratta di una raccolta di dodici racconti noir e surreali scritti da un’autrice inedita dei primi del Novecento tramandati a una scrittrice contemporanea a una condizione: far conoscere queste meravigliose storie di fantasmi, di antichi manieri, di fatine dei boschi, di topini letterati, di apprendiste streghe e di polvere di stelle. Un testo che parla dell’amore per i libri e per la lettura e della forza dell’amicizia, che in questi racconti ha un valore salvifico.

L’autrice de I meravigliosi racconti di Adelina, Paola Alberti, esordì nel 2002 proprio con una raccolta di racconti Il delitto si addice a Eva (Jaca Book), premiata, oggetto di articoli accademici e di una tesi di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e ha pubblicato, come italianista, il saggio Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano (ETS), oltre a numerosi libri di narrativa. Ha fondato la Compagnia del delitto, specializzata in murder-parties, per cui scrive i testi drammaturgici, e tiene corsi di scrittura creativa per adulti e per ragazzi.