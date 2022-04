Mostra personale di pittura di Carla Moscatelli "SINDONI - L'identità perduta"

30 aprile - 14 maggio 2022, Mura Medicee di Grosseto.



Grosseto: Il progetto pittorico denominato “Sindoni – L’identità perduta” nasce dalla consapevolezza che nella zona toscana delle Colline Metallifere esiste un’identità perduta, fatta di fratellanza e di solidarietà, nata grazie al sudore e alla fatica dei minatori e delle loro famiglie. Unione e solidarietà che si riverberavano in superficie, nel sostrato sociale. Questa identità granitica è venuta meno con la chiusura delle miniere ed è questa identità perduta la protagonista delle “Sindoni”.

Il progetto prevede la trasposizione di impressioni tratte da immagini d’epoca con la sua finalità di ritrarre quella che era l’ossatura di una società che non esiste più ma che è stata la madre, la matrice di una parte della Maremma toscana contemporanea che, in alcune zone, sta ancora cercano una nuova identità.

L’utilizzo delle foto d’archivio si è reso necessario per cercare l’essenza dell’immagine, con l’allusione alla forma attraverso il non finito come forma definita della sintesi, un monocromo per restituire l’anima, la parte invisibile che si sostanzia in un drappo bianco, in una Sindone.

Il “Progetto Sindoni” ha previsto una mappatura fotografica, sviluppata negli archivi storici, che è avvenuta da gennaio ad agosto 2019 e l’opera artistica di pittura che è iniziata subito dopo e che sta proseguendo.

Le opere sono dipinte su drappi di cotone dalle misure di 150 centimetri di altezza per 75 centimetri di larghezza dipinti in monocromi ad acrilico color ocra “alla prima” e sono esposte “appese” con mollette di legno a sostegni dello stesso materiale.

Le Sindoni hanno trovato una prima esposizione nella sede centrale del PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE nei mesi di luglio e agosto del 2020 e una seconda esposizione al Museo della Miniera di Massa Marittima (GR) dal 18 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022.



La nuova mostra si svolgerà tra il 30 aprile e il 14 maggio a Grosseto, sulle Mura Medicee, con apertura giornaliera dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Inaugurazione mostra sabato 30 aprile ore 18.00