Anita Fedeli conquista a Venturina la prima puntata di Dilettando 2022

La serata sarà in onda su Siena Tv e Toscana Tv

Venturina: La giovane cantante piombinese Anita Fedeli con una interpretazione impeccabile di Alleluja ha conquistato la puntata di Venturina Terme, la prima della stagione 2022 di Dilettando, la popolare trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini. Dietro Anita Fedeli si è piazzato il duo chitarra voce, “Due gatti sul sofà” Maia Pellegrini e Gabriele Pratesi, e al terzo posto in ex aequo il batterista metallaro David Fusco e la ballerina di disco dance, Vittoria Abbruzzese. Il premio Simpatia è stato invece assegnato alla addestratrice cinofila Liliana Tamberi e alla sua splendida Jack, un labrador femmina dal manto nero forato. La serata, organizzata nel contesto della Fiera dei Sole di Venturina, ha visto la presenza sul palco, insieme a Carlo Sestini, di Paco Perillo, della valletta-soprano Francesca Magdalena Giorgi, del simpaticissimo Nonno Mario (alias Davide Denci) e dell’imitatore e trasformista Andy Bellotti, le incursioni dei quali hanno reso la serata brillante e con un ritmo incalzante. Molto apprezzate le performance della cosplayer Valentina Serini, che ha presentato due creazioni che le sono valse la vittoria in prestigiosi concorsi. Mentre Anita Fedeli tornerà sul palco di Dilettando il prossimo 3 settembre per la finalissima di Grosseto, alla quale partecipò anche lo scorso anno piazzandosi al terzo posto assoluto, per le altre quattro esibizione premiate, giudicate da una giuria attenta coordinata da Silvia Bertini, si sono aperte le porte delle semifinali. Una puntata scorsa sul binario del divertimento e della spettacolarità, e sotto l’attenta regia di Orsola Vigorito si sono mossi i cameraman Andrea Burgio, Mario Fontani e Loriano Bartalucci che hanno ripreso e dato forma alle altre esibizioni, quelle del ginnasta Vittorio Valvo, della cantante Viola Notturni, del gruppo di flag pole Lite Flags, dai ballerini di latin show, Valentino e Laura e del cantante Massimiliano Provvisionato.

La puntata di Venturina Terme, andrà in onda stasera (giovedì 21 aprile) alle ore 22,30 su Siena Tv, canale 90, e domani (venerdì 22 aprile ) alle 24,00, mentre su Toscana Tv è programmata alle 15,30 di domenica prossima, 24 aprile.