I giovani musicisti al centro delle attività di A.Gi.Mus.

Il 21 aprile all’Aula Magna del Polo Bianciardi il concerto della pianista Alexandra Dobrescu

Grosseto: La stagione Giovani in Musica ospita quest’anno tanti giovani talenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Giovedì 21, alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi avremo il piacere di ascoltare la pianista rumena Alexandra Dobrescu. Nata nel 1993 a Bucarest, Dobrescu ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 6 anni. Si è diplomata al Collegio Nazionale di Musica “Dinu Lipatti” nella capitale rumena e ha lavorato con Lucia Teodorescu e Alma Peter Apostoleanu.

Attualmente studia presso l'Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Graz con Sergio de Simone. Nel corso degli anni ha tenuto concerti nei luoghi principali nel suo paese d’origine ed è vincitrice di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, ha partecipato a una masterclass in Romania con rinnovati docenti di pianoforte dell’Università “Mozarteum” di Salisburgo.

All’estero si è esibita alla Viennese Hall di Salisburgo, all’Università Anton Bruckner di Linz e ad Amburgo. Nel 2013 ha tenuto un recital nel famoso castello “Schloss Frohnburg” di Salisburgo e ha preso parte a numerose masterclass di pianoforte con Jacques Rouvier, Marietta Orlov, Tunde Kurucz, Imre Rohmann, Viniciu Moroianu, Jan Philip Schulze, Eduard Kunz e Justin Oprean, Natalia Trull. Nel 2013 ha completato con successo il corso “Exploring the Beethoven piano Sonates” presso il “Curtis Institute America”.

A Grosseto si esibirà con un programma che va da Scarlatti, con “Sonatas k.455, 445, 213”, Debussy con “Etudes 8,9,11” e Schumann con “Kreisleriana”.

Giovani in Musica prosegue il 5 Maggio, sempre presso il Polo Bianciardi, con un duo soprano e pianoforte: Bethan Terry e Francesca Lauri. Il duo si esibirà con un programma che include pezzi classici (“Ariettes oubliées” di Claude Debussy, “Donde lieta” uscì da La Bohème di Giacomo Puccini) con altri più contemporanei quali “You make me feel so young” di Frank Sinatra con l’arrangiamento di Michael Buble.

“I progetti dedicati ai giovani musicisti quest’anno si sono moltiplicati grazie anche alla collaborazione con le altre sezioni A.Gi.Mus. della Toscana - afferma la direttrice artistica Gloria Mazzi - il 22 e 23 aprile saremo impegnati a Firenze nelle audizioni dei musicisti che parteciperanno ad Attraverso i Suoni, un progetto che prevede la crescita professionale delle promesse in ambito musicale, sostenuto dalla Fondazione CRF insieme alle istituzioni del territorio.

Per i concerti presso il Polo Bianciardi è previsto l’ingresso libero con prenotazione obbligatoria INFO E PRENOTAZIONI: tel. 339 7960148, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , www.agimusgrosseto.it,