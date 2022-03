Al cinema Stella per capire i conflitti con l'associazione La Quercia

La guerra raccontata in un film: "L'infanzia di Ivan" di Tarkovskij.



Grosseto: Si parlerà di Russia, di conflitti, di guerra per capire l’attualità nella serata a cura dell’associazione La Quercia in programma al cinema Stella domani, mercoledì 30 marzo a partire dalle 20.30. Flavio Fusi, giornalista e inviato Rai, intervisterà nella prima parte della serata Anna Zafesova, massima esperta in Italia di Russia e Putin che dal 1992 scrive per La Stampa ed è analista politica per Il foglio e Linkiesta.

A seguire, alle 21.30, proiezione del capolavoro di Andrej Tarkovskij, “L’infanzia di Ivan”. Siamo in Russia durante la seconda Guerra Mondiale. Ivan è un ragazzo di dodici anni che, dopo aver perso la famiglia, partecipa alle azioni di guerra. Il capitano Cholin gli affida anche il ruolo di esploratore perché, più di altri, sa muoversi meglio nella palude. Durante una missione incontra il colonnello Grjaznov che, comprendendo che la guerra non è l’ambiente adatto ad un ragazzo, vorrebbe spedirlo alla scuola di addestramento. Il ragazzo tenta la fuga ma viene ripreso e allontanato per essere poi di nuovo coinvolto. A fine conflitto, negli archivi di una Berlino ormai liberata e semidistrutta, si troveranno le prove della morte in guerra del ragazzo. Un incubo affascinante e morboso diretto dal giovane Tarkovskji al suo primo lungometraggio che valse al regista russo il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.