Ti racconto Don Giovanni

Musica e teatro si incontrano alla Sala Friuli di Grosseto.

Il capolavoro mozartiano nelle versione dell’istrionico Alessandro Riccio.

Grosseto. Nella stagione 2022 de La Voce di ogni Strumento, giovedì 24 marzo alle ore 18.30, presso la Sala Friuli di Grosseto, va in scena «Ti racconto Don Giovanni», uno spettacolo che accompagna il pubblico dentro l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart in maniera originale e spiritosa.

Autore e interprete il prorompente Alessandro Riccio, accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell’ORT – Orchestra della Toscana. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un gruppo di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica.

Non una messinscena, ma un’affabulazione con accompagnamento musicale del trasformista Alessandro Riccio, un attore che conosce bene il mondo della musica e che che si veste e si trucca in scena, mutando voce, corpo, personalità. Al suo fianco l’Ensemble di archi e fiati dell’ORT che suona alcune delle più belle arie del dramma giocoso adaDate per dieci strumenti da Francesco Oliveto.

Uno spettacolo di poco più di un’ora che punta a divertire ed emozionare, ma anche a far avvicinare il pubblico meno avvezzo all’opera lirica. Riccio racconta, spiega e interpreta tutto il meccanismo scenico svelando segre5, retroscena e curiosità di un'opera ama5ssima dal pubblico.

“Abbiamo voluto portare a Grosseto questa par5colare versione del Don Giovanni mozartiano per avvicinare un pubblico eterogeneo all’opera lirica - queste le parole di Gloria Mazzi, direttrice artistica di A.G.Mus.Grosseto - Quello di Riccio, con i bravissimi musicista dell’ORT è uno spettacolo che affascina e commuove che ci guida con ironia nelle vicende di uno dei personaggi più conosciuti del mondo di Mozart”

L’evento è organizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto.



I biglietti sono in vendita on line su https://www.<cketgate.it/event/alessandro-riccio/

Intero € 12.00, ridotto studenti fino ai 19 anni € 5.00



INFO: www.agimusgrosseto.it , tel. 339 7960148, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.