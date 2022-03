Alessandro Riccio con l'Ensemble di archi e fiati dell’ORT: 'Ti racconto Don Giovanni'

Giovedì 24 marzo - ore 18:30 - Sala Friuli, Grosseto.



Grosseto: Cosa rende la celebre opera mozartiana sempre attuale e affascinante? Non è solo la meravigliosa musica composta dal geniale compositore austriaco, ma una serie di meccanismi psico-analitici, archetipi e meccanismi scenici che riescono ancora a catturare l'attenzione dello spettatore.

Alessandro Riccio racconta, spiega e interpreta tutto il meccanismo scenico svelando segreti, retroscena e curiosità di un'opera amatissima dal pubblico insieme all'ensemble dell'Orchestra della Toscana.



Uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica. Non una messa in scena. Ma una vera e propria affabulazione. Alessandro Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma mozartiano, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalità, svelandone allusioni e sottintesi.



I musicisti dell’Orchestra della Toscana eseguono alcune fra le più belle arie del “dramma giocoso” di Mozart, in un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti. Un modo originale di rivivere, approfondire e diffondere un classico della musica di tutti i tempi, per un pubblico sempre più esigente e per avvicinare al mondo dell’opera, curiosi e appassionati.

L’evento rientra nella stagione musicale La voce di Ogni strumento organizzata in collaborazione con il Comune di Grosseto.

Biglietti

Intero € 12,00

Ridotto € 5,00 PER GLI STUDENTI FINO A 19 ANNI



INFO

www.agimusgrosseto.it , tel. 339 7960148, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.