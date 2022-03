L'Aperitivo parla Inglese con Edward Cutler

Martedì 15 marzo dalle 18:00, libreria 'QuandoBasta', Piazza Pacciardi

Grosseto: Edward Cutler parlerà del ruolo della filantropia nel proteggere, conservare e restaurare l'ambiente bello e naturale della Toscana e altrove. E' nato a Londra e cresciuto nel Regno Unito, ma è sposato con un'italiana ed è residente in Italia. Ha una piccola fattoria appena fuori Pereta e lavora per preservare e evidenziare le meraviglie naturali della campagna toscana. E' Executive Director della Tuscany Environment Foundation, parte del Conservation Collective, un network di 12 fondazioni internazionali fondato da Ben Goldsmith. Un’amicizia nata sui banchi dell’Eton College. Una passione comune per proteggere e migliorare la bellezza naturale, la biodiversità e l’ecosistema dell’ambiente toscano, tanto amato nel mondo. La Fondazione collabora fra gli altri con Andreas Sforzi e Flavio Monti del Museo di Storia Naturale della Maremma.

Un incontro informale per scambiare qualche parola, anche in inglese! Senza sovrapprezzo per la serata, si paga solo il consumo.

Info: 320 9616302