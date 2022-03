Ritorna 'Lirica in Piazza' dopo due anni di stop legati alla pandemia

Massa Marittima: Finalmente si riparte con “Lirica in Piazza”, ritorna quest’anno l’atteso appuntamento estivo con la grande opera, nel bellissimo contesto della piazza centrale di Massa Marittima, dove campeggia maestosa la cattedrale di San Cerbone, uno dei monumenti di architettura romanica più importanti della Toscana.

Il Comune di Massa Marittima ha ufficialmente annunciato l’edizione 2022 della rassegna di musica lirica che aveva subito uno stop di due anni legato alla pandemia.

“Ad agosto piazza Garibaldi ospiterà la trentacinquesima edizione di Lirica in Piazza, –ha detto Irene Marconi, assessore alla Cultura di Massa Marittima – il Comune sta lavorando con Europa Musica nella definizione gli ultimi dettagli del programma che presenteremo a breve. Dopo lo stop di due anni legato alla pandemia, durante il quale abbiamo cercato di mantenere il fortunato connubio tra la musica e la città attraverso il format di Aspettando Lirica in Piazza, siamo davvero felici di ripartire con un’edizione speciale della nostra Lirica in Piazza, che nei suoi 35 anni di attività, è diventata uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama lirico italiano. In questi anni la rassegna ha contribuito a far conoscere Massa Marittima in Italia e all’estero richiamando tanti appassionati di questa forma d’arte provenienti da tutto il mondo.”

“A rendere speciale la rassegna – prosegue Irene Marconi – è la qualità della proposta, oltre all’unicità del luogo in cui si svolge. Anche questa edizione sarà caratterizzata da splendide scenografie, luci e allestimenti appositamente realizzati per la nostra piazza e andranno in scena produzioni di grande livello accompagnate dall’orchestra sinfonica di Europa Musica e dal Coro Lirico italiano. Un’edizione molto attesa dopo l’ottimo successo del 2019.”