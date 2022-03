Arriva 'ProMemoria', la collana di opuscoli di divulgazione storica

Curato dalla CGIL Grosseto con Edizioni Conoscenza

Grosseto: ProMemoria è un progetto editoriale di divulgazione storica dedicata al Novecento maremmano a cura della CGIL di Grosseto e pubblicato da Edizioni Conoscenza. Una serie di opuscoli basati su un’attenta ricerca storica che, con uno stile narrativo divulgativo, ripercorrono gli eventi più importanti della storia del nostro territorio, attraverso il fil rouge dei diritti dei lavoratori e con uno sguardo rivolto sempre al mondo d’oggi. Dialogando tra passato e presente, la lettura di quegli eventi ci aiuta a costruire la coscienza dei lavoratori del XXI secolo. Uno spaccato significativo della storia del movimento operaio e delle lotte sociali in Maremma: dalla formazione delle Leghe alla prima organizzazione della Camera del Lavoro; il biennio ’19-20; la fascistizzazione del ’21; la strage di Niccioleta, la prima strage operaia della guerra di Liberazione; le occupazioni delle terre e la riforma agraria; le canzoni sociali e le canzoni di lotta come testimonianza di una terra; la chiusura delle miniere.

Domani, mercoledì 2 marzo alle 18:00, con una diretta sulla pagina Facebook della CGIL Grosseto (https://www.facebook.com/CgilGrosseto) sarà presentata la collana e il suo primo volume: “1921, l’attacco fascista alla Maremma” a firma di Lucio Niccolai, coordinatore tematico del progetto. Alla presentazione partecipano anche Ermanno Detti, curatore editoriale, Anna Villari, responsabile edizioni Conoscenza, Andrea Ferretti, Segretario generale della Camera del lavoro di Grosseto, Anna Maria Giurelli, Segretaria della Camera del lavoro e responsabile del gruppo di lavoro, Valerio Entani, storico. L’opuscolo porta in primo piano le vicende che sconvolsero la Maremma nel 1921. Gli anni che seguirono la fine della Grande guerra (1919-1920) furono caratterizzati da imponenti mobilitazioni sindacali per la riduzione dell’orario di lavoro, gli aumenti salariali, la difesa dell’occupazione, che coinvolsero minatori, reduci, braccianti e mezzadri e si conclusero con le occupazioni degli stabilimenti industriali di Grosseto e Follonica. Queste mobilitazioni, presenti anche in altre parti d’Italia, spaventarono in primo luogo i grandi proprietari terrieri che, nell’indifferenza delle autorità statali, finanziarono squadre fasciste per ripristinare, con l’uso della violenza, il loro dominio sui lavoratori. L’obiettivo era di abolire le organizzazioni, di impedire gli scioperi, di far cessare ogni nuova “fastidiosa” rivendicazione. Nel 1921 iniziarono così in Maremma le devastazioni, le aggressioni, gli omicidi, diventati in alcuni casi vere e proprie stragi, che caratterizzarono la fase della fascistizzazione della Maremma.

La presentazione della collana viene fatta proprio nei giorni in cui ricorre l'anniversario dell’evento che segnò l'avvio della fascistizzazione della Toscana: l'assassinio di Spartaco Lavagnini, ucciso il 27 febbraio del ’21 per mano fascista nella sede fiorentina del Sindacato ferrovieri; la famiglia di Lavagnini era originaria di Scansano e il nipote risiede a Grosseto.

«Con ProMemoria vogliamo proporre una rilettura dei fatti salienti dell’ultimo secolo di storia della Maremma. Eventi che hanno contributo a costruire il nostro territorio e la sua società come sono oggi e che hanno segnato il difficile percorso dei lavoratori verso i diritti – spiega Anna Maria Giurelli, CGIL Grosseto -. Testi come questi sono utili a mantenere viva la memoria storica e diventano il baluardo delle lotte di oggi; nonostante i tempi siano cambiati, le condizioni dei lavoratori siano diverse, oggi come ieri, dobbiamo difendere i diritti dei lavoratori e dei più deboli».