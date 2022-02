Comunità solidali: Circomare di Orte si aggiudica, per il secondo anno, il bando regionale per l’integrazione sociale

Comunità solidali 2020: Circomare si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il bando della Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Orte: Il progetto vincitore, presentato dalla onlus, è finalizzato all’inclusione sociale ed è stato patrocinato dal Comune di Orte.

Denominato “L’Arte per Tutti”, ha come scopo quello di offrire pari opportunità, a livello formativo, a ragazzi ed adulti che, appartenendo a famiglie con disagio, non avrebbero la possibilità di “crescere”, nelle arti e nelle discipline non avendone le possibilità economiche.

Per questo motivo sono state istituite delle borse di studio ad hoc, del valore di 500 euro, che permetteranno ai vari partecipanti di sostenere i costi per la frequentazione di corsi di arte performativa ( danza, musica, teatro, ginnastica e arti marziali) in collaborazione con diversi partner che hanno aderito in maniera entusiastica al progetto.

Per assegnare le settanta borse di studio messe a disposizione sarà stilata una graduatoria di merito (in ordine di ISEE dal più basso in poi ) fino ad esaurimento fondi.

Al termine del percorso è prevista una festa dell'inclusione in cui tutte le scuole coinvolte presenteranno i loro saggi finali: sarà un’ulteriore occasione per giovani ed adulti per ritrovarsi e confrontarsi sulle stesse esperienze.

Circomare, associazione di volontariato che da anni opera sul territorio sia come compagnia teatrale sia nell’ambito del Terzo settore, sostenendosi in gran parte con donazioni e liberalità, ha inteso con questo progetto dare un segnale forte nel segno dell’integrazione e del superamento delle differenze sociali.

Ad Orte infatti, per via della particolare posizione geografica che permette rapidi collegamenti con Roma, vive un gran numero di pendolari, molti dei quali extracomunitari con difficoltà economiche che si trovano spesso a subire fenomeni di ghettizzazione.

“L’Arte per Tutti” nasce proprio con la finalità di superare queste divisioni sociali ed integrare il più possibile le diverse generazioni, offrendo a tutti, giovani ed adulti, le stesse possibilità.

Per info e donazioni www.circomareteatro.it. IBAN: IT73 U030 6973 2201 0000 0002 240V