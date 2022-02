Global Womenâ€™s breakfast: un webinar sulla paritaâ€™ di genere

Global Women’s breakfast: un webinar sulla parita’ di genere

Grosseto: Anche quest’anno la Fondazione Polo Universitario Grossetano partecipa al Global Women’s Breakfast organizzato dall’Università di Siena, che sarà possibile seguire on line il 16 febbraio alle ore 11 registrandosi all’indirizzo https://bit.ly/webinarSCI.

La parità di genere è un diritto umano fondamentale e condizione necessaria per un mondo florido e sostenibile ed è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, è fondamentale per lo sviluppo di economie sostenibili, di cui beneficeranno le società e l'umanità intera.

Il tema del gender gap nel mondo del lavoro è ormai noto, ma è un fenomeno che si è ampliato durante questi anni di pandemia. Molte donne, infatti sono state chiamate a sopperire alla mancanza improvvisa dei servizi di cura e assistenza alla famiglia e alla persona; a conciliare la gestione dello smart-working con la cura della casa e dei figli; ad essere in prima linea nella cura dei malati ecc. ma tutto ciò ha determinato grandi conflitti nella gestione vita-lavoro.

Il GWB2022@Siena vuole essere promotore dell’uguaglianza di genere offrendo proprio un'occasione di confronto tra le lavoratrici dello stesso settore affinché aumentino la consapevolezza nelle proprie capacità.